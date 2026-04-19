19 Aprile 2026
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19 Aprile 2026

Amici 25, quinta puntata del serale: ascolti ai minimi storici. Canzonissima al 17.9%

Il 18 aprile 2026 Canale 5 vince ancora il sabato sera, ma con il dato più basso dal 2002. Lo storico completo di tutte le edizioni.

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Maria De Filippi conduce la quinta puntata del serale di Amici 25
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Amici 25 ascolti quinta puntata serale. Sabato 18 aprile 2026 è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua 25esima edizione. Nella consueta sfida del sabato sera televisivo italiano, il talent show di Canale 5 si è confrontato ancora una volta con Canzonissima, condotto da Milly Carlucci su Rai1.

Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi ha mantenuto la leadership degli ascolti, con un nuovo calo rispetto alle settimane precedenti.

Nicolò Filippucci si esibisce nella quinta puntata del serale di Amici 25

Amici 25 ascolti quinta puntata serale

La quinta puntata del serale di Amici 25, trasmessa dalle 21:23 alle 00:42, ha raccolto 3.009.000 spettatori con uno share del 22.4%.

Su Rai1, Canzonissima ha totalizzato 2.283.000 spettatori con il 17.9% di share (dalle 21:22 alle 1:06).

Amadeus e Lorella Cuccarini nella quinta puntata del serale di Amici 25

Amici, lo storico degli ascolti della quinta puntata del serale

Il 22.4% di share è il risultato più basso registrato da Amici per la quinta puntata del serale dal 2002 a oggi. In valori assoluti, 3.009.000 spettatori è il minimo storico per questa fase del programma. Le ultime edizioni si attestavano stabilmente sopra i 3,7 milioni: Amici 24 aveva chiuso la quinta puntata a 3.790.000, Amici 23 a 3.843.000. Il picco resta Amici 7 del 2008, con 6.177.000 spettatori.

La contrazione è reale, ma va letta in un mercato televisivo dove anche i programmi leader cedono audience alle piattaforme streaming e ai contenuti on demand.

  • Amici 25 – 18 aprile 2026: 3.009.000 spettatori, 22.4%
  • Amici 24 – 19 aprile 2025: 3.790.000 spettatori, 26.58%
  • Amici 23 – 20 aprile 2024: 3.843.000 spettatori, 25.66%
  • Amici 22 – 15 aprile 2023: 4.323.000 spettatori, 27.90%
  • Amici 21 – 16 aprile 2022: 4.082.000 spettatori, 26.00%
  • Amici 20 – 17 aprile 2021: 5.784.000 spettatori, 27.55%
  • Amici 19 – 27 marzo 2020: 4.597.000 spettatori, 20.49% (semifinale)
  • Amici 18 – 27 aprile 2019: 3.661.000 spettatori, 22.67%
  • Amici 17 – 5 maggio 2018: 3.809.000 spettatori, 20.94%
  • Amici 16 – 22 aprile 2017: 4.165.000 spettatori, 21.18%
  • Amici 15 – 30 aprile 2016: 4.570.000 spettatori, 23.19%
  • Amici 14 – 9 maggio 2015: 4.714.000 spettatori, 23.28%
  • Amici 13 – 26 aprile 2014: 4.377.000 spettatori, 19.38%
  • Amici 12 – 4 maggio 2013: 4.998.000 spettatori, 22.34%
  • Amici 11 – 28 aprile 2012: 5.158.000 spettatori, 24.11%
  • Amici 10 – 6 febbraio 2011: 4.192.000 spettatori, 19.47%
  • Amici 9 – 14 febbraio 2010: 4.411.000 spettatori, 21.14%
  • Amici 8 – 11 febbraio 2009: 5.256.000 spettatori, 23.38%
  • Amici 7 – 5 marzo 2008: 6.177.000 spettatori, 27.03%
  • Amici 6 – 11 febbraio 2007: 5.336.000 spettatori, 27.60%
  • Amici 5 – 26 febbraio 2006: 5.461.000 spettatori, 26.54%
  • Amici 4 – 10 marzo 2005: 5.460.000 spettatori, 25.35%
  • Amici 3 – 11 aprile 2004: 4.906.000 spettatori, 23.59%
  • Amici 2 – 22 aprile 2003: 5.122.000 spettatori, 18.98%
  • Amici 1 – 16 aprile 2002: 5.498.000 spettatori, 21.22%

Biagio Antonacci ospite nella quinta puntata del serale di Amici 25

Amici resta il programma più visto del sabato sera su Canale 5, con la vittoria nella fascia oraria più seguita dagli inserzionisti pubblicitari.

I giudici della quinta puntata del serale di Amici 25

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