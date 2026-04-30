Testo e significato di Lacrime di fango, il nuovo inedito di Gard in uscita l’1 maggio 2026 durante la fase del Serale di Amici 25. Il brano nasce come sfogo in un momento di tensione emotiva, tra rabbia, tristezza e bisogno di non farsi travolgere dai problemi.

Lacrime di fango prosegue il percorso di Gard dentro Amici con una canzone che lavora su un registro più esposto. Il pezzo mette al centro le difficoltà, ma anche il modo in cui le esperienze, anche quelle più dure, finiscono per costruire ciò che siamo.

Gard – Lacrime di fango : il significato del brano

Lacrime di fango è uno sfogo. Parte da una tensione emotiva precisa, in cui rabbia e tristezza convivono senza trovare subito un ordine.

Il brano può essere letto come un dialogo con i problemi della vita. Non una fuga, ma una richiesta quasi istintiva: non fare troppo male, non spingere oltre il limite, non togliere tutto.

Nel racconto resta però un punto fermo: ricordare. Anche quello che pesa, anche quello che sporca, anche quello che lascia addosso una fatica. Il senso del brano si muove proprio qui, nell’idea che ogni esperienza, nel bene e nel male, contribuisca a formare una persona.

Il titolo Lacrime di fango tiene insieme due immagini molto fisiche: la fragilità del pianto e qualcosa di più ruvido, sporco, terreno. Non una tristezza pulita, ma un dolore che resta addosso.

Il testo di Lacrime di fango

Nel testo, Gard sembra cercare un equilibrio tra sfogo e consapevolezza. Lacrime di fango non elimina la parte più difficile delle esperienze, ma prova a trasformarla in memoria, in qualcosa da portare avanti senza cancellarla.

Testo in arrivo

Lacrime di fango, il nuovo inedito di Gard ad Amici

L’uscita di Lacrime di fango arriva mentre il Serale di Amici è ancora in corso. Il brano mostra un lato emotivo e diretto di Gard, legato a una scrittura che parte dal conflitto interiore.

La canzone è scritta da Gabriele Gard e Fulvio Masini. La produzione è firmata da Fulvio Masini.

Gli altri inediti di Gard ad Amici

Nel suo percorso ad Amici, Gard ha già pubblicato tre inediti prima di Lacrime di fango. Il più ascoltato finora è Inferno, uscito a novembre 2025 e arrivato a 773.473 stream.

A gennaio 2026 è stato pubblicato Precipitando, che ha raggiunto 457.521 stream, seguito a marzo da Dimmi che mi vuoi, oggi a quota 405.230 stream.

Lacrime di fango si inserisce in questo percorso con un taglio più emotivo e diretto, partendo da rabbia e tristezza per trasformare il peso delle esperienze in memoria.

Crediti del brano

Titolo: Lacrime di fango

Artista: Gard

Autori: Gabriele Gard, Fulvio Masini

Produzione: Fulvio Masini

Programma: Amici