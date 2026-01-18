Amici 25: testo e significato del nuovo inedito di Gard, “Precipitando”

Il percorso di Gabriele Gard nella scuola di Amici 25 entra nel vivo. Dopo aver convinto Anna Pettinelli con la sua cifra stilistica e aver presentato il primo brano Inferno, il giovane cantautore genovese ha cantato durante la puntata di domenica 18 gennaio 2026 il suo secondo inedito ufficiale: Precipitando. Scopriamo testo e significato del pezzo.

Classe 2007, Gabriele Gard è uno dei volti più giovani di questa edizione, ma nonostante la recente maggiore età, vanta già una discreta confidenza con il palcoscenico. Prima di approdare nel talent di Maria De Filippi, ha costruito la sua identità musicale esibendosi in contesti molto diversi tra loro: dalle sagre di paese nella sua Liguria alle gare canore interscolastiche, dimostrando una determinazione che ha colpito immediatamente la sua insegnante.

Per il giovane artista la musica rappresenta “casa”, un rifugio sicuro contro le delusioni della vita. Questa sensibilità nasce anche dai suoi riferimenti artistici, un mix che unisce la modernità di Marco Mengoni, Ultimo e Tiziano Ferro alla grande scuola autorale genovese di Fabrizio De André, che Gabriele ascoltava sin da bambino insieme al nonno. Oltre alla scrittura, Gard ha coltivato negli anni passioni per lo sport, in particolare il calcio, e per la danza, elementi che contribuiscono alla sua presenza scenica sul palco di Amici 25.

significato di Precipitando

Il titolo del brano, Precipitando, suggerisce una condizione di vulnerabilità e perdita di controllo, temi cari alla scrittura di Gabriele. Nel significato Precipitando Gabriele Gard sembra voler esplorare quella sensazione di caduta libera che si prova davanti a un sentimento travolgente o a un cambiamento radicale, restando fedele a un sound pop moderno ma con una forte impronta cantautorale.

Il testo di Precipitando di gabriele gard

Il brano mette in luce le doti vocali del cantante, muovendosi su dinamiche che valorizzano il suo timbro. Di seguito riportiamo il testo del nuovo inedito di Gard:

(Testo in aggiornamento non appena disponibile integralmente)