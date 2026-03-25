Gard, “Dimmi che mi vuoi”: la rassicurazione che si chiede solo quando si ha paura

Gard presenta Dimmi che mi vuoi, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della terza tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo 2026.
Il brano arriva dopo i due precedenti inediti del cantautore, Precipitando e Inferno, con cui Gard ha mostrato una scrittura capace di muoversi tra immagini forti e un’emotività che non si nasconde.
GARD, “DIMMI CHE MI VUOI”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO
Dal frammento di testo disponibile, Dimmi che mi vuoi è una canzone sul bisogno di rassicurazione e sulla paura del tradimento. La struttura del testo è volutamente circolare e ripetitiva: il ritornello torna su sé stesso quasi ossessivamente, come se il narratore non riuscisse a smettere di chiedere, di cercare conferme che forse non arriveranno mai.
“E dimmi che mi vuoi, sì che mi vuoi / che non mi tradirai, no mai” è una richiesta che contiene già in sé il dubbio: si chiede solo quello di cui non si è sicuri. La chiusura “almeno dimmelo, dimmelo, dimmelo / all’orecchio se lo fai” aggiunge una nota di intimità quasi disperata, come se bastasse sentirlo sussurrato per poterci credere.
È un brano che lavora sulla ripetizione come dispositivo emotivo, e in questo ricorda certe canzoni pop che usano la forma per amplificare il contenuto.
DIMMI CHE MI VUOI TESTO
Sai che
mi sono perso
In questo deserto e
Un’oasi non c’è
Ho sete
Di trovare un senso
A questa vita che non ha tempo
Di raccogliere le mie lacrime
E siamo come stelle sole
distanti miliardi di ore
Da percorrere
Comunicando in battiti
E ricorderò quelle sere
Passate tra le pietre nere
A fare l’amore
Ascoltando mainstream
E dimmi che mi vuoi
Si che mi vuoi
Che non mi tradirai no mai
Almeno dimmelo dimmelo all’orecchio se lo fai
E dimmi che mi vuoi
Si che mi vuoi
Che non mi tradirai no mai
Almeno dimmelo dimmelo all’orecchio se lo fai se lo fai
E dimmi che mi vuoi
Si che mi vuoi
Che non mi tradirai no mai
Almeno dimmelo dimmelo dimmelo
Tu brilli come una stella
Io al buio della mia cella
Penso a quanto quanto quanto quanto quanto
sei diversa da me
Ma la cosa che ci accomuna
Penso sia la nostra paura
Di non essere abbastanza all’altezza
Per questa ostilità
E siamo come stelle sole
distanti miliardi di ore
Da percorrere
Comunicando in battiti
E ricorderò quelle sere
Passate tra le pietre nere
A fare l’amore
Ascoltando mainstream
E dimmi che mi vuoi
Si che mi vuoi
Che non mi tradirai no mai
Almeno dimmelo dimmelo all’orecchio se lo fai se lo fai
E dimmi che mi vuoi
Si che mi vuoi
Che non mi tradirai no mai
Almeno dimmelo dimmelo dimmelo
E dimmi dimmi dimmi dimmi dimmi
Che ti manca di me
Se poi scappi scappi scappi scappi
Per farti prendere
E dimmi dimmi dimmi dimmi dimmi
Che ti manca di me
Se poi scappi scappi scappi scappi
Per farti prendere
E dimmi che mi vuoi
Si che mi vuoi
Che non mi tradirai no mai
Almeno dimmelo dimmelo all’orecchio se lo fai se lo fai
E dimmi che mi vuoi
Si che mi vuoi
Che non mi tradirai no mai
Almeno dimmelo dimmelo dimmelo