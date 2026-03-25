Gard, “Dimmi che mi vuoi”: la rassicurazione che si chiede solo quando si ha paura

Gard presenta Dimmi che mi vuoi, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della terza tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo 2026.

Il brano arriva dopo i due precedenti inediti del cantautore, Precipitando e Inferno, con cui Gard ha mostrato una scrittura capace di muoversi tra immagini forti e un’emotività che non si nasconde.

GARD, “DIMMI CHE MI VUOI”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO

Dal frammento di testo disponibile, Dimmi che mi vuoi è una canzone sul bisogno di rassicurazione e sulla paura del tradimento. La struttura del testo è volutamente circolare e ripetitiva: il ritornello torna su sé stesso quasi ossessivamente, come se il narratore non riuscisse a smettere di chiedere, di cercare conferme che forse non arriveranno mai.

“E dimmi che mi vuoi, sì che mi vuoi / che non mi tradirai, no mai” è una richiesta che contiene già in sé il dubbio: si chiede solo quello di cui non si è sicuri. La chiusura “almeno dimmelo, dimmelo, dimmelo / all’orecchio se lo fai” aggiunge una nota di intimità quasi disperata, come se bastasse sentirlo sussurrato per poterci credere.

È un brano che lavora sulla ripetizione come dispositivo emotivo, e in questo ricorda certe canzoni pop che usano la forma per amplificare il contenuto.

DIMMI CHE MI VUOI TESTO

Sai che

mi sono perso

In questo deserto e

Un’oasi non c’è

Ho sete

Di trovare un senso

A questa vita che non ha tempo

Di raccogliere le mie lacrime

E siamo come stelle sole

distanti miliardi di ore

Da percorrere

Comunicando in battiti

E ricorderò quelle sere

Passate tra le pietre nere

A fare l’amore

Ascoltando mainstream

E dimmi che mi vuoi

Si che mi vuoi

Che non mi tradirai no mai

Almeno dimmelo dimmelo all’orecchio se lo fai

E dimmi che mi vuoi

Si che mi vuoi

Che non mi tradirai no mai

Almeno dimmelo dimmelo all’orecchio se lo fai se lo fai

E dimmi che mi vuoi

Si che mi vuoi

Che non mi tradirai no mai

Almeno dimmelo dimmelo dimmelo

Tu brilli come una stella

Io al buio della mia cella

Penso a quanto quanto quanto quanto quanto

sei diversa da me

Ma la cosa che ci accomuna

Penso sia la nostra paura

Di non essere abbastanza all’altezza

Per questa ostilità

E siamo come stelle sole

distanti miliardi di ore

Da percorrere

Comunicando in battiti

E ricorderò quelle sere

Passate tra le pietre nere

A fare l’amore

Ascoltando mainstream

E dimmi che mi vuoi

Si che mi vuoi

Che non mi tradirai no mai

Almeno dimmelo dimmelo all’orecchio se lo fai se lo fai

E dimmi che mi vuoi

Si che mi vuoi

Che non mi tradirai no mai

Almeno dimmelo dimmelo dimmelo

E dimmi dimmi dimmi dimmi dimmi

Che ti manca di me

Se poi scappi scappi scappi scappi

Per farti prendere

E dimmi dimmi dimmi dimmi dimmi

Che ti manca di me

Se poi scappi scappi scappi scappi

Per farti prendere

E dimmi che mi vuoi

Si che mi vuoi

Che non mi tradirai no mai

Almeno dimmelo dimmelo all’orecchio se lo fai se lo fai

E dimmi che mi vuoi

Si che mi vuoi

Che non mi tradirai no mai

Almeno dimmelo dimmelo dimmelo