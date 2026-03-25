25 Marzo 2026
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25 Marzo 2026

Gard, “Dimmi che mi vuoi”: la rassicurazione che si chiede solo quando si ha paura

La ripetizione come dispositivo emotivo: chiedere ancora e ancora quello di cui si ha paura di non essere sicuri.

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Gard, cantautore di Amici 25
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Gard presenta Dimmi che mi vuoi, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della terza tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo 2026.

Il brano arriva dopo i due precedenti inediti del cantautore, Precipitando e Inferno, con cui Gard ha mostrato una scrittura capace di muoversi tra immagini forti e un’emotività che non si nasconde.

GARD, “DIMMI CHE MI VUOI”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO

Dal frammento di testo disponibile, Dimmi che mi vuoi è una canzone sul bisogno di rassicurazione e sulla paura del tradimento. La struttura del testo è volutamente circolare e ripetitiva: il ritornello torna su sé stesso quasi ossessivamente, come se il narratore non riuscisse a smettere di chiedere, di cercare conferme che forse non arriveranno mai.

“E dimmi che mi vuoi, sì che mi vuoi / che non mi tradirai, no mai” è una richiesta che contiene già in sé il dubbio: si chiede solo quello di cui non si è sicuri. La chiusura “almeno dimmelo, dimmelo, dimmelo / all’orecchio se lo fai” aggiunge una nota di intimità quasi disperata, come se bastasse sentirlo sussurrato per poterci credere.

È un brano che lavora sulla ripetizione come dispositivo emotivo, e in questo ricorda certe canzoni pop che usano la forma per amplificare il contenuto.

Copertina del singolo "Dimmi che mi vuoi" di Gard

DIMMI CHE MI VUOI TESTO

Sai che
mi sono perso
In questo deserto e
Un’oasi non c’è

Ho sete
Di trovare un senso
A questa vita che non ha tempo
Di raccogliere le mie lacrime

E siamo come stelle sole
distanti miliardi di ore
Da percorrere
Comunicando in battiti

E ricorderò quelle sere
Passate tra le pietre nere
A fare l’amore
Ascoltando mainstream

E dimmi che mi vuoi
Si che mi vuoi
Che non mi tradirai no mai
Almeno dimmelo dimmelo all’orecchio se lo fai

E dimmi che mi vuoi
Si che mi vuoi
Che non mi tradirai no mai
Almeno dimmelo dimmelo all’orecchio se lo fai se lo fai

E dimmi che mi vuoi
Si che mi vuoi
Che non mi tradirai no mai
Almeno dimmelo dimmelo dimmelo

Tu brilli come una stella
Io al buio della mia cella
Penso a quanto quanto quanto quanto quanto
sei diversa da me

Ma la cosa che ci accomuna
Penso sia la nostra paura
Di non essere abbastanza all’altezza
Per questa ostilità

E siamo come stelle sole
distanti miliardi di ore
Da percorrere
Comunicando in battiti

E ricorderò quelle sere
Passate tra le pietre nere
A fare l’amore
Ascoltando mainstream

E dimmi che mi vuoi
Si che mi vuoi
Che non mi tradirai no mai
Almeno dimmelo dimmelo all’orecchio se lo fai se lo fai

E dimmi che mi vuoi
Si che mi vuoi
Che non mi tradirai no mai
Almeno dimmelo dimmelo dimmelo

E dimmi dimmi dimmi dimmi dimmi
Che ti manca di me
Se poi scappi scappi scappi scappi
Per farti prendere

E dimmi dimmi dimmi dimmi dimmi
Che ti manca di me
Se poi scappi scappi scappi scappi
Per farti prendere

E dimmi che mi vuoi
Si che mi vuoi
Che non mi tradirai no mai
Almeno dimmelo dimmelo all’orecchio se lo fai se lo fai

E dimmi che mi vuoi
Si che mi vuoi
Che non mi tradirai no mai
Almeno dimmelo dimmelo dimmelo

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