Angie, reduce dalla partecipazione ad Amici 25, pubblica venerdì 22 maggio il suo primo EP Sogni di Vetro per EMI Records Italy / Universal Music Italia.

La cantante è stata premiata durante la finale del programma con il Trofeo delle Radio, riconoscimento assegnato dai principali network radiofonici italiani.

Sogni di Vetro, la tracklist dell’EP di Angie

All’interno del progetto otto brani tra cui alcuni di quelli presentati ad Amici, da Millemila Missili a Signorina. Il disco sarò in disponibile in digitale e in formato fisico CD, con una versione autografata in esclusiva sullo shop di Universal.

Poco Poco Millemila Missili Signorina Controcorrente Meglio di Me Smielate canzoni d’amore Lettere al Paradiso Sogni di Vetro

Chi è Angie: dalla Sardegna a Sanremo Giovani 2024

Angie, classe 2001, è originaria della Sardegna e vive a Milano. La sua scrittura nasce sempre da piano e voce, attorno a esperienze personali. Tra i suoi riferimenti dichiarati Ariana Grande, Tate McRae, Madison Beer e Sabrina Carpenter.

A nove anni entra nel cast della quarta edizione di Ti lascio una canzone. Si diploma in canto moderno all’accademia VMS Italia di Loretta Martinez e costruisce la sua prima fanbase su TikTok e Instagram, dove pubblica anche il backstage del primo singolo, Scema.

A novembre 2022 esce il suo primo EP Per te, cinque tracce che chiudono il debutto. A gennaio 2024 il singolo Frasi mai dette diventa virale su TikTok con il trend “E ci sono giorni in cui vorrei soltanto essere LEI”.

Dopo Vent’anni, entra tra i ventiquattro finalisti di Sanremo Giovani 2024, dove partecipa alla prima puntata con il singolo Scorpione. Nel 2025 pubblica Se ci lasciassimo domani, entrato nella classifica Viral di Spotify Italia, e dolcedolcemente.