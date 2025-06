Angie: “Dolcedolcemente” racconta le prime avvisaglie della fine di un amore

Angie torna sulle scene musicali con un nuovo singolo. Dolcedolcemente – questo è il titolo del brano – è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 27 giugno 2025 per EMI Records Italy/Universal Music Italia.

La canzone non è un classico pezzo estivo, anche se presenta una melodia che entra subito in testa. La cantautrice rivela: “Ho pensato a come potesse suonare un mio pezzo estivo ed è uscito fuori questo brano. Il testo è triste ma allo stesso tempo puoi ballarci sopra. Come in tutte le mie canzoni, parlo di una situazione che ho vissuto in prima persona, quindi è stato ancora più facile per me scriverla con Macs e Orlvndo che oltre ad essere un produttore e un autore fantastico sono anche due amici”.

Dolcedolcemente è scritta da Angie, Orlvndo e Macs, che ne ha curato anche la produzione. Il brano ha un sound elettronico e un ritmo che invitano a ballare. Al tempo stesso, però, è in grado di emozionare e far riflettere con il suo testo dolce-amaro. La canzone suona come un “campanello d’allarme” in una relazione che si sta incrinando e che potrebbe presto svanire “dolcedolcemente”.

Angie ha presentato la canzone dal vivo per la prima volta al Nameless Festival, poco dopo aver composto il brano. La reazione del pubblico è stata immediata e coinvolgente, tanto da spingere l’artista a pubblicarlo il prima possibile. Dolcedolcemente arriva dopo i brani Vent’anni; Scorpione, con cui l’artista ha partecipato in gara a Sanremo Giovani 2024; e Se ci lasciassimo domani.