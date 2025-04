Angie e quella canzone tenuta in una scatola per un anno: “Se ci lasciassimo domani”

Angie Se ci lasciassimo domani testo e significato del nuovo singolo della cantautrice pop dall’anima internazionale.

Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2024, la giovane artista classe 2001 pubblica il suo primo inedito del 2025, un brano che segna un importante passaggio nella sua evoluzione artistica.

Chi è Angie: da TikTok a Sanremo Giovani

Originaria della Sardegna ma residente a Milano, Angie si è fatta conoscere al grande pubblico grazie al singolo Frasi mai dette, diventato virale su TikTok con oltre 33mila creazioni e milioni di visualizzazioni. Il brano ha raggiunto la #1 nella Hot 50 di TikTok Italia e la #7 nella classifica Viral di Spotify Italia.

Dopo aver partecipato alla quarta edizione di Ti lascio una canzone, ha studiato canto moderno all’accademia VMS ITALIA di Loretta Martinez e ha iniziato a raccontarsi sui social, condividendo la nascita del suo primo progetto discografico. Nel 2022 ha pubblicato l’EP Per te, seguito da Frasi mai dette, Vent’anni e Scorpione, brano con cui è entrata tra i finalisti di Sanremo Giovani.

Se ci lasciassimo domani : testo e significato del nuovo brano di Angie

Il nuovo singolo, fuori per EMI Records Italy/Universal Music Italia, inizia come una ballata acustica ma evolve in una midtempo pop-urban, dove la chitarra resta centrale, sostenendo una melodia fresca e intensa.

Scritto da Angie insieme ad Andrea Campi, Emanuele Cotto e Pietro Posani, e prodotto da Etta, Brail e Pietro Posani, il brano ruota attorno a una domanda semplice ma potente: “Se ci lasciassimo domani, cosa succederebbe?”. Le immagini evocate sono intime e concrete: un concerto da soli, scatoloni da riempire, una casa da lasciare. Ma il ritornello capovolge tutto: “c’è un silenzio devastante se non resti”.

Ecco come lo racconta la stessa Angie:

“È un pezzo molto importante per me, l’ho scritto un anno fa e l’ho tenuto chiuso dentro una scatola aspettando il momento giusto per farlo uscire. Cosa metterei io nello scatolone? Sicuramente il mio passato. Con questa canzone per me è come se si chiudesse un cerchio e si aprisse un nuovo capitolo della mia vita, anche musicale”.

TESTO

In arrivo