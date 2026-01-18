Amici 25: testo e significato del nuovo inedito di Angie, “Millemila minuti”

Il percorso di Angie nella scuola di Amici 25 continua a convincere professori e pubblico per freschezza e consapevolezza artistica. Dopo aver debuttato con la trascinante Poco poco, la giovane cantautrice sarda ha presentato durante la puntata di domenica 18 gennaio 2026 il suo secondo brano inedito, Millemila minuti. Scopriamo testo e significato del pezzo.

I nuovi brani inediti dei cantanti di Amici 25 saranno in pre save da lunedì 19 gennaio.

All’anagrafe Angelica Paola Ibba, l’artista classe 2001 sta dimostrando di saper maneggiare con cura la melodia pop, arricchendo il repertorio di Angie Amici 25 canzoni inedite con un pezzo figlio di un percorso iniziato da giovanissima.

Originaria della Sardegna ma trasferitasi a Milano per inseguire il suo sogno, Angie ha mosso i primi passi a soli nove anni nel cast di Ti lascio una canzone, per poi perfezionarsi presso l’accademia VMS Italia di Loretta Martinez. Questa solida preparazione le ha permesso di costruire una base tecnica importante prima di approdare al grande pubblico dei talent show.

Prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi, la cantautrice ha saputo sfruttare sapientemente le piattaforme digitali. Grazie alla collaborazione con Steve Tarta e alla firma con EMI Records/Universal, ha ottenuto ottimi riscontri con singoli come Scema e soprattutto Frasi mai dette, brano diventato virale su TikTok con milioni di visualizzazioni. Nel novembre 2024 ha inoltre calcato il palco di Sanremo Giovani con Scorpione, confermandosi come una delle voci emergenti più interessanti della nuova scena pop femminile italiana.

significato Millemila minuti

Il titolo del brano gioca su un’iperbole colloquiale ed efficace, “millemila”, per indicare una quantità di tempo indefinita e smisurata.

Il testo di Millemila minuti di angie

(Testo in aggiornamento non appena disponibile integralmente)