Samurai Jay pubblica AMATORE, il nuovo album fuori oggi 22 maggio per Island Records. Il disco arriva dopo l’esordio sanremese con Ossessione, ancora in vetta alla classifica FIMI / NIQ dopo undici settimane consecutive, ed è disponibile in digitale e in cinque formati fisici: CD standard, CD autografato, vinile standard, vinile colorato autografato e vinile colorato con cover alternativa autografato.

Il primo brano estratto dal disco è Flamenco Paranoia, da oggi in rotazione radiofonica.

AMATORE, il nuovo album di Samurai Jay nato con Vito Salamanca e Luca Stocco

Il titolo del disco è il cognome del cantautore – Samurai Jay, all’anagrafe legato proprio al nome Amatore – ma diventa anche la chiave di lettura di tutto il progetto. Un disco dedicato a chi ama la musica, la vita, le persone, e ne fa la spinta delle proprie scelte.

AMATORE nasce dall’incontro tra Samurai Jay, Vito Salamanca e Luca Stocco. Tredici tracce costruite come un percorso. Ogni brano è autonomo ma legato agli altri in una sequenza emotiva precisa, pensata per essere ascoltata dall’inizio alla fine.

Da Legge del Karma a Baila Morena, i brani di AMATORE

Apre il disco Legge del Karma, racconto introspettivo che torna sui primi passi del cantautore nella musica e sulle prime sonorità elettroniche. Segue Flamenco Paranoia, il nuovo singolo, costruito sull’energia irrequieta del viaggio e su quella sospensione tra euforia e spaesamento di chi è sempre altrove.

Terza traccia è Ossessione, il brano sanremese certificato disco di platino e stabile da undici settimane al primo posto della Top Of The Music FIMI / NIQ. Disgraziata è il primo featuring del disco, in coppia con Serena Brancale: il ritratto di una relazione che brucia, dove il litigio diventa l’alternativa al silenzio.

Si prosegue con Adrenalina, Malasuerte e Prigione, quest’ultimo featuring Federica Abbate: l’amore raccontato come rifugio e come gabbia. Arriva poi Halo, certificato disco di platino e oltre 80 milioni di stream complessivi.

A metà disco La Pula è una fotografia sonora del tempo che passa senza fretta. Segue Malatì con Sayf, brano che intona il richiamo alle proprie origini. Si teng a te è una poesia dedicata alla madre del cantautore, che partecipa al brano come ospite. Carnale riporta tutto all’essenziale, all’amore che si sente nel corpo prima che nella testa.

Chiude il disco Baila Morena con Belén Rodríguez, il brano portato sul palco di Sanremo durante la serata delle cover.

Ossessione resta in vetta alla classifica FIMI da undici settimane

L’uscita di AMATORE arriva mentre Ossessione continua a macinare risultati. Disco di platino, primo posto FIMI da undici settimane, oltre 80 milioni di stream complessivi e prima posizione sulla Top 50 Italia di Spotify. Su TikTok il suono ufficiale ha superato i 450mila video creati dagli utenti.

Prima del disco, Samurai Jay aveva pubblicato anche Obsesion, versione spagnola del brano realizzata con Naiara.