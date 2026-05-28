28 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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28 Maggio 2026

Samurai Jay porta AMATORE nei club dopo il boom di Ossessione

Dopo il successo di Ossessione, Samurai Jay annuncia due concerti a Napoli e Milano per portare live il nuovo album AMATORE.

Tour di Oriana Meo
Samurai Jay annuncia i concerti 2026 di AMATORE IN CONCERTO con date live a Napoli e Milano
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Samurai Jay porta dal vivo AMATORE IN CONCERTO. Dopo il successo di Ossessione, ancora stabile ai vertici delle classifiche a mesi da Sanremo 2026, l’artista annuncia due date nei club previste a dicembre tra Napoli e Milano.

I concerti, prodotti da Vivo Concerti e Thaurus, sono in programma giovedì 3 dicembre 2026 alla Casa della Musica di Napoli e mercoledì 9 dicembre 2026 al Fabrique di Milano. Per Samurai Jay sarà l’occasione per portare sul palco i brani del nuovo album AMATORE, uscito nelle scorse settimane.

Samurai Jay concerti 2026: le date del tour

  • 3 dicembre 2026 – Casa della Musica – Napoli
  • 9 dicembre 2026 – Fabrique – Milano

Il nuovo tour di Samurai Jay

L’annuncio arriva in un momento particolarmente forte per l’artista, reduce dal Festival di Sanremo 2026 dove ha presentato Ossessione. Il brano continua a macinare numeri tra streaming e classifiche ed è diventato uno dei casi più evidenti dell’ultima edizione del Festival.

Nel live troverà spazio anche il nuovo album AMATORE, da cui è stato estratto il singolo FLAMENCO PARANOIA, attualmente in rotazione radiofonica.

Il percorso di Samurai Jay

Negli ultimi mesi Samurai Jay si è imposto come uno dei nomi più riconoscibili della scena urban italiana. Il successo di Ossessione lo ha portato a raggiungere il primo Disco di Platino tra i brani di Sanremo 2026, oltre a consolidare la presenza sulle piattaforme streaming e sui social.

Il pezzo ha superato i 100 milioni di stream complessivi ed è rimasto per settimane ai vertici della Top Of The Music FIMI / NIQ, entrando anche nella Top 50 Italia di Spotify e diventando virale su TikTok.

La scaletta del tour AMATORE IN CONCERTO

La scaletta dei concerti di Samurai Jay non è stata ancora resa nota. Nei live è però atteso spazio sia per i brani del nuovo album AMATORE sia per i singoli che hanno segnato il suo ultimo periodo artistico, a partire da Ossessione.

L’articolo verrà aggiornato quando saranno disponibili le prime setlist ufficiali del tour.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date di AMATORE IN CONCERTO saranno disponibili online su Vivo Concerti da venerdì 29 maggio 2026 alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 11:00.

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