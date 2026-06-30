Rkomi porterà sul palco del Fabrique di Milano un concerto diverso da quelli del tour estivo. L’appuntamento è fissato per il 3 novembre 2026 con RKOMI A MILANO, una data evento in cui l’artista ripercorrerà integralmente i lavori che hanno segnato l’inizio del suo percorso e presenterà dal vivo anche alcuni brani di A Milano, EP di inediti in uscita in autunno.

L’annuncio arriva mentre Rkomi è ancora impegnato con MIRKO IN ESTATE, il tour che sta attraversando l’Italia. Questa volta, però, il focus è completamente diverso: non una tappa estiva, ma una serata costruita attorno alle sue radici artistiche.

Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2026. Dopo il sold out immediato delle prime due date, Rkomi aggiunge un terzo appuntamento di A Milano al Fabrique, in programma l’11 novembre 2026.

L’appuntamento di Rkomi al Fabrique di Milano raddoppia. Dopo il tutto esaurito registrato in pochi minuti per il concerto del 3 novembre, è stata annunciata una seconda data il 4 novembre 2026.

Le due serate saranno dedicate ai primi lavori dell’artista, Dasein Sollen, Io in terra e Ossigeno EP, insieme all’anteprima live di A Milano, EP di inediti in uscita in autunno nato come espansione dell’omonimo brano di otto minuti pubblicato il 23 giugno per celebrare i dieci anni di Dasein Sollen.

I biglietti per il nuovo appuntamento del 4 novembre sono già disponibili nei circuiti di vendita autorizzati.

Rkomi A Milano: data e location del concerto evento

Data Location Città 3 novembre 2026 Fabrique Milano

SOLD OUT 4 novembre 2026 Fabrique Milano

SOLD OUT 11 novembre 2026 Fabrique Milano

Rkomi A Milano: cosa succederà al Fabrique

La data del 3 novembre sarà dedicata ai primi lavori di Rkomi. La scaletta comprenderà i brani di Dasein Sollen (2016), Io in terra (2017) e Ossigeno EP (2018), progetti che hanno accompagnato la sua affermazione nella scena rap milanese.

Accanto a quel repertorio arriverà anche una speciale anteprima di A Milano, EP di inediti previsto per l’autunno. Il progetto nasce dall’espansione del lungo brano di circa otto minuti pubblicato sui social il 23 giugno in occasione del decennale di Dasein Sollen.

Dal reel di otto minuti a un nuovo EP

Negli ultimi giorni Rkomi aveva già iniziato ad anticipare questa nuova fase pubblicando una serie di reel sui propri profili social. In un’intervista diffusa su Instagram aveva spiegato come quei minuti di rap fossero nati quasi spontaneamente dal desiderio di tornare a scrivere con un approccio più vicino alle proprie origini.

L’annuncio di A Milano conferma quindi che quei contenuti non erano episodi isolati, ma l’anticipazione di un progetto più ampio.

Rkomi spiega gli 8 minuti rap pubblicati sui social: «È da lì che parte tutto»

Biglietti per Rkomi A Milano

I concerti del 3 e del 4 novembre 2026 al Fabrique hanno registrato il sold out pochi minuti dopo l’apertura delle prevendite.

I biglietti per la nuova data dell’11 novembre 2026 sono disponibili attraverso i circuiti di vendita autorizzati.