30 Dicembre 2025
di
All Music Italia
Certificazioni FIMI
Condividi su:
30 Dicembre 2025

Certificazioni FIMI settimana 52, le ultime del 2025: Da Irama a Rkomi, da Luchè ai Pink Floyd

L'ultima rilevazione dell'anno premia anche la longevità dei grandi classici

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Certificazioni FIMI settimana 52 2025 Luchè Irama Rkomi Fiorella Mannoia
Condividi su:

Certificazioni FIMI settimana 52, lunedì 29 dicembre. L’ultima rilevazione del 2025 chiude l’anno solare con una serie di traguardi pesanti, distribuiti tra grandi classici che continuano a macinare vendite e progetti contemporanei che consolidano il proprio posizionamento sul mercato. Tra loro Irama e Rkomi.

In un panorama che vede i cataloghi storici protagonisti, spiccano i risultati legati alla longevità di dischi fondamentali per la storia della musica, affiancati da nuove certezze della scena urban nazionale che raggiungono soglie prestigiose proprio al termine dell’anno.

Di seguito le soglie in vigore per l’anno 2025 per le certificazioni di singoli e album:

  • Singoli: Oro 50.000 copie / Platino 100.000 copie
  • Album e EP: Oro 25.000 copie / Platino 50.000 copie

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 52 – Singoli internazionali

In questa cinquantaduesima settimana dell’anno non si registrano nuove certificazioni per quanto riguarda i singoli di artisti internazionali. CERTIFICAZIONI FIMI

settimana 52 – Album internazionali

Settimana di traguardi straordinari per il catalogo internazionale. I PINK FLOYD raggiungono l’impressionante soglia del quarto disco di platino con WISH YOU WERE HERE, a testimonianza di un interesse mai sopito per la discografia della band britannica. Un successo analogo viene registrato dagli OASIS, che con il capolavoro Britpop (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? portano a casa il terzo disco di platino.

La qualità senza tempo viene premiata anche per JEFF BUCKLEY: il suo unico album in studio, GRACE, ottiene ufficialmente il secondo disco di platino. Chiudono il quadro delle certificazioni internazionali gli EAGLES, che raggiungono il disco di platino con lo storico HOTEL CALIFORNIA.

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 52 relative alla musica italiana.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Ultimo e Vasco Rossi indizi per una collaborazione nel 2026. 1

Il grande disegno di Ultimo per il 2026: tra simboli zodiacali e l'infinito
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 3

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 2 gennaio: singoli più attesi settimana 1/2026 4

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 2 gennaio 2026
Tutti gli album italiani in uscita 2026 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Composizione commemorativa per gli artisti e i professionisti della musica scomparsi nel 2025 6

L’anno del grande silenzio: tutti gli artisti e i protagonisti della musica, davanti e dietro le quinte, che ci hanno lasciato nel 2025
Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 7

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese
I protagonisti delle classifiche FIMI 2025: Olly, Anna, Giorgia, Annalisa e Alfa. 8

Classifiche di vendita FIMI di fine anno, 2025: il dominio è di Sony Music in album e fisico. Record per Olly
Emily in Paris 5 a Roma: canzoni italiane nella colonna sonora 9

Emily in Paris 5 a Roma: tutte le canzoni italiane nella colonna sonora (dalla playlist ufficiale Spotify)
Gianmaria Volpato gIANMARIA in un momento di intensa interpretazione live 10

Gianmaria: Il "Mostro" che abbiamo smesso di guardare negli occhi e, soprattutto, di ascoltare

Cerca su A.M.I.