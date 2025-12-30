Certificazioni FIMI settimana 52, le ultime del 2025: Da Irama a Rkomi, da Luchè ai Pink Floyd

Certificazioni FIMI settimana 52, lunedì 29 dicembre. L’ultima rilevazione del 2025 chiude l’anno solare con una serie di traguardi pesanti, distribuiti tra grandi classici che continuano a macinare vendite e progetti contemporanei che consolidano il proprio posizionamento sul mercato. Tra loro Irama e Rkomi.
In un panorama che vede i cataloghi storici protagonisti, spiccano i risultati legati alla longevità di dischi fondamentali per la storia della musica, affiancati da nuove certezze della scena urban nazionale che raggiungono soglie prestigiose proprio al termine dell’anno.
Di seguito le soglie in vigore per l’anno 2025 per le certificazioni di singoli e album:
- Singoli: Oro 50.000 copie / Platino 100.000 copie
- Album e EP: Oro 25.000 copie / Platino 50.000 copie
CERTIFICAZIONI FIMI settimana 52 – Singoli internazionali
In questa cinquantaduesima settimana dell'anno non si registrano nuove certificazioni per quanto riguarda i singoli di artisti internazionali.
settimana 52 – Album internazionali
Settimana di traguardi straordinari per il catalogo internazionale. I PINK FLOYD raggiungono l’impressionante soglia del quarto disco di platino con WISH YOU WERE HERE, a testimonianza di un interesse mai sopito per la discografia della band britannica. Un successo analogo viene registrato dagli OASIS, che con il capolavoro Britpop (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? portano a casa il terzo disco di platino.
La qualità senza tempo viene premiata anche per JEFF BUCKLEY: il suo unico album in studio, GRACE, ottiene ufficialmente il secondo disco di platino. Chiudono il quadro delle certificazioni internazionali gli EAGLES, che raggiungono il disco di platino con lo storico HOTEL CALIFORNIA.
