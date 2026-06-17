17 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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17 Giugno 2026

Rkomi torna al rap su Instagram con Cosa succede a Milano

Nel reel pubblicato sui social, Rkomi torna su immagini legate a Milano, alla Zona 4 e agli anni prima del successo.

News di Oriana Meo
Rkomi nel reel pubblicato sui social con l'estratto rap Cosa succede a Milano
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Testo e significato di Cosa succede a Milano, l’estratto rap condiviso da Rkomi sui social attraverso un reel.

Al momento non risultano annunci ufficiali su una pubblicazione del brano sulle piattaforme digitali. Il contenuto è quindi da trattare per quello che è: un frammento pubblicato online, con un testo che riporta Rkomi dentro immagini legate a Milano, alla Zona 4 e agli anni precedenti al successo.

RkomiCosa succede a Milano: il significato del brano

Cosa succede a Milano si apre con una domanda che suona più come una provocazione che come una richiesta di risposta: “Cosa succede se salto? Cosa succede a Milano?”. Da lì Rkomi costruisce un testo pieno di riferimenti alla propria città, alla strada e a una fase della vita precedente alla notorietà.

Il passaggio “2016, vieni e me lo dici in faccia” riporta il discorso a un momento preciso, quello del Rkomi più legato alla scena rap milanese delle origini. Subito dopo arrivano immagini molto concrete: la Zona 4, la Panda bruciata, le Air Max, il quartiere, ambulanze e polizia.

Il testo alterna riferimenti personali e immagini legate alla vita di quartiere. Alcuni passaggi restano volutamente aperti all’interpretazione e non sono accompagnati da spiegazioni ufficiali dell’artista.

Rkomi lavora anche sul cambiamento personale. Quando dice “Io ho lasciato i territori”, sembra parlare di una distanza presa dal proprio passato, ma senza cancellarlo. Il punto non è solo essere andato via: è capire cosa resta addosso dopo quel passaggio.

Il ritornello “Mamma fanno uh” sposta il brano sulla percezione esterna. Il ragazzo del quartiere è diventato qualcuno che viene riconosciuto, guardato, commentato. La frase “ora quel bambino non è più un ingenuo” chiude idealmente il cerchio: il protagonista non è più quello di prima, ma continua a misurarsi con gli stessi luoghi e con la stessa memoria.

Non ci sono, almeno nel testo condiviso, riferimenti diretti espliciti a diss o beef confermati. Il brano sembra piuttosto una presa di posizione personale, con Milano come punto di partenza e come terreno simbolico del racconto.

Il testo di Cosa succede a Milano

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Cosa succede se salto? Cosa succede a Milano?
2016 tata, vieni e me lo dici in faccia.
Le nuove Air Max fanno pendant con la mia Panda bruciata.
La Zona 4 è Tirana, la tua ragazza è cintata.
Io ho lasciato i territori, se cambiare è come il Covid,
se la sono presa tutti,
se la sono presa a cuore
perché è un genere come un tuo genitore,
evidente per te è semplice dietro il televisore.

Eh eh
Il mio rapper rapper rapper
per balordi con le crisi,
per le fighe con il fisico,
le figlie di un dio che non c’è
l’effetto di Al Pacino
nel quartiere nel perimetro ambulanze e polizia,
ora quel bambino non è più un ingenuo.

Mamma fanno uh
Quando passo fanno un mamma fanno uh
mamma giù in quartiere fanno uh
mamma fanno uh mamma
la tua baby pensa uh mamma pensa uh
mamma ora che sono su

Mamma fanno uh
Quando passo fanno un mamma fanno uh
mamma giù in quartiere fanno uh
mamma fanno uh mamma
la tua baby pensa uh mamma pensa uh
mamma ora che sono su

Nel testo, Rkomi torna a usare il rap come spazio di memoria e confronto. Cosa succede a Milano non viene presentato come singolo ufficiale, ma l’estratto pubblicato sui social riporta al centro una scrittura più cruda, legata alla città e alla trasformazione dell’artista.

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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