Dardust torna nella sua Ascoli Piceno per la 27a edizione del Memorial Troiani. L’evento, promosso da AIL Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune, si svolgerà martedì 16 giugno 2026 nella cornice di Piazza del Popolo e vedrà sul palco anche Arisa, Levante, Rkomi e Saturnino.

I nomi degli ospiti sono stati annunciati durante la conferenza stampa ufficiale ospitata mercoledì 18 maggio a Palazzo dell’Arengo. A guidare ancora una volta la direzione artistica sarà proprio Dardust, producer e pianista ascolano ormai stabilmente presente anche nelle produzioni internazionali.

Memorial Troiani 2026: gli ospiti annunciati da Dardust

L’edizione 2026 del Memorial Troiani porterà nel centro storico di Ascoli Piceno alcuni dei nomi più noti della musica italiana degli ultimi anni. Sul palco saliranno Arisa, Levante, Rkomi e Saturnino, in una serata che unirà musica e solidarietà.

La direzione creativa dello spettacolo sarà affidata a Marco Boarino, reduce anche dall’esperienza legata alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina all’Arena di Verona.

L’orchestra sarà invece diretta dal Maestro Alberto Cipolla, compositore e musicista che nel corso degli anni ha collaborato più volte con il Festival di Sanremo.

Cos’è il Memorial Troiani

Il Memorial Troiani nasce per ricordare Alessandro Troiani, giovane ascolano scomparso a causa della leucemia. Prima della sua morte si era battuto affinché la città potesse avere un reparto di Ematologia.

Oggi quel reparto esiste e l’evento continua ogni anno per sostenere la ricerca scientifica e i pazienti affetti da malattie del sangue. Nel tempo il Memorial è diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate ascolana, unendo spettacolo e raccolta fondi.

Biglietti del Memorial Troiani 2026

I biglietti per il Memorial Troiani 2026 saranno disponibili a breve anche su TicketOne. Al momento non sono ancora state comunicate le tempistiche ufficiali per l’apertura delle vendite.

Alla presentazione dell’evento erano presenti anche il sindaco di Ascoli Piceno, Dott. Marco Fioravanti, il presidente dell’AIL di Ascoli Piceno Giuliano Agostini e l’Avv. Leonardo Maria Galieni per il management del Memorial.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.