Rkomi continua a muoversi tra palco e studio. Mentre il calendario di MIRKO IN ESTATE si allunga con nuove date, sui social l’artista sta pubblicando una serie di reel rap che riportano il discorso verso le origini della sua scrittura.

Dopo Cosa succede a Milano, sono arrivati altri due estratti: Gli anni come passano e A Milano. 8 minuti. Al momento non risultano annunci ufficiali sulle piattaforme digitali, ma lo stesso Rkomi ha parlato di un progetto speciale in uscita nei prossimi giorni.

Rkomi torna al rap nei nuovi reel social

I nuovi video pubblicati da Rkomi sembrano appartenere allo stesso percorso narrativo aperto con Cosa succede a Milano. Al centro ci sono barre, riferimenti personali e un immaginario che guarda alla Milano degli inizi, con Calvairate come punto di partenza dichiarato.

Nei reel compaiono anche vocali di artisti come Marracash e Tedua, oltre a uno skit di Falco, figura già presente in Dasein Sollen. Sono elementi che collegano questi estratti alla storia rap di Rkomi, prima ancora che alla sua fase più pop e trasversale.

Il significato degli otto minuti pubblicati da Rkomi

In un’intervista diffusa sui social, registrata proprio a Calvairate, Rkomi ha spiegato che il flusso di otto minuti non nasce da una costruzione troppo ragionata, ma da un’esigenza maturata all’inizio dell’anno.

“Nella mia testa girava un po’ l’idea di fare qualcosa di più rap”, ha raccontato l’artista.

Il passaggio più interessante arriva quando Rkomi parla del rap come della radice da cui è partito tutto. Mentre lavora a collaborazioni molto diverse tra loro, da Simba La Rue a Emma, fino a Marco Mengoni e Tormento, ogni tanto sente il bisogno di tornare a quella scrittura.

“Togliamoci questa cintura e giochiamo questo gioco del rap perché mi piace”, dice nell’intervista.

È una frase che aiuta a leggere anche Gli anni come passano e A Milano. 8 minuti: più che nostalgia, sembra un modo per rimettere al centro una parte precisa della sua identità artistica.

Tra Decrescendo, tour e nuove barre

Il ritorno a questo linguaggio arriva dopo Decrescendo e mentre Rkomi è impegnato con il tour estivo MIRKO IN ESTATE. Due piani diversi, ma non scollegati: da una parte i concerti, dall’altra una serie di contenuti che stanno riaprendo il dialogo con il pubblico più legato al suo percorso rap.

I beat dei nuovi reel sono più essenziali rispetto a molte produzioni recenti e lasciano spazio alle barre. Il racconto torna su crescita, luoghi, memoria e rapporto con la scena. Non ci sono, almeno per ora, indicazioni ufficiali su un album, ma gli estratti sembrano costruire una direzione molto chiara.

Per i fan storici, il segnale è evidente: Rkomi non sta semplicemente pubblicando frammenti social, ma sta rimettendo in circolo codici, riferimenti e suoni che appartengono alla sua prima fase.