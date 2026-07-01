1 Luglio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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1 Luglio 2026

Gianna Nannini rilancia America con Marracash: testo e significato di America inc.

Gianna Nannini e Marracash rileggono America con una nuova produzione e un significato aggiornato ai temi del presente.

News di Oriana Meo
Cover del singolo America inc. di Gianna Nannini feat. Marracash, nuova versione del classico pubblicata il 3 luglio 2026.
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Testo e significato di America inc., il nuovo singolo di Gianna Nannini con Marracash, in uscita il 3 luglio 2026 per EMI / Universal Music Italia.

Il brano segna l’inizio di GIANNAGOLD – The 50 Years Album Celebration, il progetto con cui la rocker celebra mezzo secolo di carriera discografica. Per l’occasione, America, uno dei brani simbolo del repertorio di Gianna Nannini, torna in una veste completamente rinnovata grazie alla produzione condivisa con Dardust e alla partecipazione di Marracash.

Questa nuova versione non ripropone semplicemente un classico, ma ne aggiorna il significato alla luce del presente. Il titolo stesso, America inc., suggerisce una rilettura del mito americano attraverso uno sguardo più disilluso, accompagnata anche da una nuova copertina che reinterpreta quella storica pubblicata nel 1979.

Gianna NanniniAmerica inc.: il significato del brano

Con America inc., Gianna Nannini riprende uno dei suoi brani più conosciuti e lo trasporta nel presente. Se la versione originale fotografava un’America provocatoria e simbolica, questa nuova interpretazione mette al centro un sogno che, secondo l’artista, si è progressivamente dissolto.

La scelta di coinvolgere Marracash rafforza il dialogo tra due generazioni e due linguaggi musicali diversi, accomunati da un approccio diretto alla scrittura. Il rap dell’artista milanese si inserisce così in un brano che mantiene la propria identità rock ma amplia il punto di vista sul tema affrontato.

“Ho dato una rinfrescata all’AMERICA, l’ho ricantata e ospitato MARRA, si è squagliato il sogno e il vibratore a stelle e strisce, ora è America inc.”

Così Gianna Nannini descrive la nascita del progetto, spiegando come il celebre simbolo della copertina originale venga sostituito dall’immagine di una Statua della Libertà che sembra sciogliersi, metafora di un immaginario profondamente cambiato rispetto alla fine degli anni Settanta.

Anche Marracash ha raccontato il significato della collaborazione:

“America è un pezzo iconico e in questa versione rinfrescata si attualizza, rappresentando un sogno che si è sciolto davanti ai nostri occhi. Gianna è l’icona del rock, del femminismo, e ciò che ci accomuna davvero è l’autenticità.”

L’uscita del singolo anticipa inoltre la nuova ristampa di California, storico album del 1979 che sarà ripubblicato il 10 luglio in un’edizione speciale a tiratura limitata.

Il testo di America inc.

Il testo di “America inc.” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 3 luglio 2026, giorno di uscita del nuovo singolo di Gianna Nannini feat. Marracash.

In questa nuova versione, Gianna Nannini rilegge uno dei brani più rappresentativi del proprio repertorio mantenendone l’impianto originale ma spostando l’attenzione su un presente in cui il mito del sogno americano appare profondamente cambiato. L’intervento di Marracash contribuisce ad aggiornare il messaggio senza trasformare il pezzo in una semplice operazione celebrativa.

Crediti del brano

  • ▸ Titolo · America inc.
  • ▸ Artista · Gianna Nannini feat. Marracash
  • ▸ Produzione · Gianna Nannini, Dardust
  • ▸ Etichetta · EMI / Universal Music Italia
  • ▸ Data di uscita · 3 luglio 2026

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