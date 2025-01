Gianna Nannini arricchisce il tour estivo con due date in location di prestigio

Dopo l’annuncio di un lungo ed intenso tour estivo, Gianna Nannini arricchisce il calendario con due nuovi speciali rock show al Circo Massimo di Roma il prossimo 26 giugno 2025 e alla Reggia di Caserta il 17 settembre 2025.

Le date al Circo Massimo di Roma – organizzato da Friends & Partners e The Base in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale – e alla Reggia di Caserta si uniscono al grande progetto Sei nell’anima che comprende l’album Sei nell’anima e il film “Sei nell’anima” liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei” del 2016, ristampato per l’occasione con il titolo “Sei nell’anima (Cazzi miei)“.

GIANNA NANNINI, “SEI NELL’ANIMA – FESTIVAL EUROPEAN LEG 2025”: IL CALENDARIO DEL TOUR

Di seguito il calendario in aggiornamento del tour 2025 di Gianna Nannini:

26 GIUGNO – ROMA – CIRCO MASSIMO (NUOVA DATA)

03 luglio – Bologna – Sequoie Music Park

04 luglio – Bard (AO) – Estate al Forte

06 luglio – Codroipo (UD) – Villa Manin

12 luglio – Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank 2025

13 luglio – Pistoia – Pistoia Blues Festival

15 luglio – Nichelino (TO) – Sonic Park

17 luglio – Locarno (Switzerland) – Moon & Stars Festival

18 luglio – Rosenheim (Germany) – Rosenheim Sommerfestival

20 luglio – Hamburg (Germany) – Stadtpark Open Air

21 luglio – Wiesbaden (Germany) – Rheingau Musik Festival

23 luglio – Regensburg (Germany) – Thurn Und Taxis Shlossfestspiele

25 luglio – Vaduz (Liechtenstein) – Soundz

26 luglio – Lauchheim (Germany) – Festival Schloss Kapfenburg

28 luglio – Freiburg (Germany) – Zelt-Musik-Festival

29 luglio – Füssen (Germany) – Barockgarten Am Festspielhaus

31 luglio – St. Wendel (Germany) – Bosenbach Festival

02 agosto – Ebern (Germany) – Roesler Open Air Schloss Eyrichshof

03 agosto – Weimar (Germany) – Erbenhof Schallkultur Festival

06 agosto – Lanciano – Parco Villa Delle Rose

09 agosto – Santa Margherita di Pula (CA) – Forte Arena

13 agosto – Macerata – Sferisterio

18 agosto – Apricena – Suonincava – Cava dell’erba

19 agosto – Ostuni – Foro Boario – NUOVA DATA

21 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival

23 agosto – Catania – Sotto Il Vulcano Fest

24 agosto – Palermo – Dream Pop Festival

29 agosto – Arbon (Svizzera) – Summerdays Festival

30 agosto – Spiez (Svizzera) – Seaside Festival

17 SETTEMBRE – CASERTA – REGGIA DI CASERTA (NUOVA DATA)

Tutti i biglietti delle date e dei tour sopracitati sono disponibili su Ticketone. Maggiori info sul sito di Friends & Partners. La radio ufficiale del tour è Radio Italia.

Foto di copertina a cura di Luisa Carcavale