Gianna Nannini: si aggiungono 6 nuove date al suo rock show estivo “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025”

Il suo tour indoor “Sei nell’anima tour – European Leg” a poche settimane dall’inizio ha ormai quasi raggiunto il tutto esaurito e Gianna Nannini è già pronta per il 2025: annunciate 6 nuovi appuntamenti per il “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025“.

Nel prossimo tour estivo, distribuito da Friends & Partners e co-prodotto con 3Monkeys, l’artista attraverserà l’Europa da nord a sud, con tanti altri imperdibili rock show calcando i palchi dei festival più importanti d’Europa.

I 6 nuovi concerti toccheranno le città di Vaduz in Liechtenstein, Lanciano, Apricena, Ostuni e Arbon e Spiez in Svizzera; continua così il grande progetto Sei nell’anima, che oltre ai due importanti tour comprende anche l’album “Sei nell’anima“, pubblicato a marzo 2024 per Columbia Records/Sony Music Italy, il film Sei nell’anima, disponibile da maggio su Netflix, e la ristampa del libro autobiografico “Cazzi miei” con il titolo “Sei nell’anima (Cazzi miei)“.

gianna nannini, SEI NELL’ANIMA – FESTIVAL EUROPEAN LEG 2025: il calendario

Di seguito il calendario in aggiornamento del tour 2025 di Gianna Nannini:

03 luglio – Bologna – Sequoie Music Park

04 luglio – Bard (AO) – Estate al Forte

06 luglio – Codroipo (UD) – Villa Manin

12 luglio – Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank 2025

13 luglio – Pistoia – Pistoia Blues Festival

15 luglio – Nichelino (TO) – Sonic Park

17 luglio – Locarno (Switzerland) – Moon & Stars Festival

18 luglio – Rosenheim (Germany) – Rosenheim Sommerfestival

20 luglio – Hamburg (Germany) – Stadtpark Open Air

21 luglio – Wiesbaden (Germany) – Rheingau Musik Festival

23 luglio – Regensburg (Germany) – Thurn Und Taxis Shlossfestspiele

25 luglio – Vaduz (Liechtenstein) – Soundz – NUOVA DATA

26 luglio – Lauchheim (Germany) – Festival Schloss Kapfenburg

28 luglio – Freiburg (Germany) – Zelt-Musik-Festival

29 luglio – Füssen (Germany) – Barockgarten Am Festspielhaus

31 luglio – St. Wendel (Germany) – Bosenbach Festival

02 agosto – Ebern (Germany) – Roesler Open Air Schloss Eyrichshof

03 agosto – Weimar (Germany) – Erbenhof Schallkultur Festival

06 agosto – Lanciano – Parco Villa Delle Rose – NUOVA DATA

09 agosto – Santa Margherita di Pula (CA) – Forte Arena

13 agosto – Macerata – Sferisterio

18 agosto – Apricena – Suonincava – Cava dell’erba – NUOVA DATA

19 agosto – Ostuni – Foro Boario – NUOVA DATA

21 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival

23 agosto – Catania – Sotto Il Vulcano Fest

24 agosto – Palermo – Dream Pop Festival

29 agosto – Arbon (Svizzera) – Summerdays Festival – NUOVA DATA

30 agosto – Spiez (Svizzera) – Seaside Festival – NUOVA DATA

I biglietti per le nuove date sono già disponibili su Ticketone.

gianna nannini, SEI NELL’ANIMA TOUR – EUROPEAN LEG 2024: il calendario

Di seguito il calendario del tour 2024 di Gianna Nannini:

22 novembre – Jesolo – Palazzo del Turismo (DATA ZERO) SOLD OUT

24 novembre – Ginevra – Arena

25 novembre – Zurigo – Hallenstadion

28 novembre – Monaco – Olympiahalle SOLD OUT

30 novembre – Hannover – Swiss Life Hall SOLD OUT

1 dicembre – Frankfurt – Jahrhunderthalle SOLD OUT

3 dicembre – Berlin – Uber Eats Music Hall SOLD OUT

4 dicembre – Essen – Grugahalle SOLD OUT

6 dicembre – Ludwigsburg – MHP Arena SOLD OUT

7 dicembre – Ravensburg – Oberschwabenhalle SOLD OUT

9 dicembre – Nuremberg – Kia Metropol Arena SOLD OUT

10 dicembre – Kassel – Nordhessen Arena SOLD OUT

12 dicembre – Milano – Unipol Forum

13 dicembre – Firenze – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

14 dicembre – Firenze – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

16 dicembre – Torino – Inalpi Arena

17 dicembre – Milano – Unipol Forum SOLD OUT

18 dicembre – Firenze – Nelson Mandela Forum

20 dicembre – Eboli – Pala Sele SOLD OUT

21 dicembre – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

