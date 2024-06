New music Friday, pagelle ai brani del 7 giugno: Nannini raffinata e moderna. Efficace il pop di Niveo e la penna di Folcast

New music Friday le pagelle ai nuovi singoli in uscita il 7 giugno 2024.

Nuovo appuntamento con le pagelle/recensioni di All Music Italia sulle nuove uscite curate da Ambra Cianfoni.

Riguardo ai criteri di valutazione: ogni canzone in uscita verrà valutata secondo le seguenti linee guida. Nessun singolo è in competizione con un altro; non stiamo stilando una classifica. Non valuterò la carriera degli artisti recensiti ma esaminerò il singolo proposto basandomi sul contesto attuale del mercato musicale, nonché su criteri di produzione, testo e concept artistico. In realtà, la parola “giudizio” non mi è mai appartenuta, esprimo un’opinione, in base alle mie competenze professionali, affinché si possa attivare un confronto costruttivo.

Questa settimana nessun’insufficienza ma diversi brani, anche molto diversi tra di loro, convincenti. Partiamo…

Yuman – come l’aria

Se i bambini fossero l’esempio dovremmo imparare, sicuramente, concetto fondamentale del testo di questo pezzo, rime semplici ed efficaci a volte alcune un po’ banali.

I cori delicatissimi iniziali mi sono un po’ mancati poi, pensavo l’arrangiamento del pezzo ci avrebbe riportati ad un’altro momenti di sospensione forse necessario, ma il ritmo è Comunque incalzante e cresce senza problemi. Chiusura del pezzo peccato un po’ decapitata. Nel complesso che dire la sto già canticchiando!

Voto 6

⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Rondine feat Enrico Nigiotti- Fermare l’età

Una nuova “notte prima degli esami” Nigiotti accompagna, con una maturità già trascorsa, quella che invece il diciannovenne Rondine ha addosso, insieme con dolcezza cantano che poi “le paure son le stesse”. Il componimento musicale lascia spazio alle voci e alle parole, un tappeto semplice e limpido, quasi a questo punto, nonostante io sia una romantica della musica senza troppi “fronzoli” avrei azzardato nell’arrangiamento qualche synth o suono che avrebbe reso un brano romantico e tradizionale più attuale.

Lo special non è particolarmente avvincente anche perché poi chiude il pezzo, insomma avrei azzardato un po’ di più nella totalità nel brano.

Voto 6 e mezzo

⭐⭐⭐⭐⭐⭐✨

Silvia Salemi – Fiori nei jeans

Questa nuova Silvia Salemi Che sorpresa! ho sempre apprezzato questa cantante dai tempi di “A casa di Luca” è cresciuta come conduttrice radiofonica, presentatrice, Insomma un personaggio completo è sempre delicatissimo in ogni posizione che Silvia occupa ci va in punta di piedi.

Fiori nei jeans è un pezzo Sicuramente super radiofonico non esalta né da spazio particolarmente alle qualità indiscusse vocali della Salemi ma è leggero e nel complesso funziona. Non mi ha particolarmente appassionata e forse dal punto di vista della produzione e dell’arrangiamento di una voce così e con una voce così, si poteva fare un po’ di più.

Voto 6 e mezzo

⭐⭐⭐⭐⭐⭐✨

Virginio – Notte Nera

Dopo questo ascolto mi convinco di nuovo che Virginio mi fa troppo ma troppo pensare al NEK di anni fa, proprio vocalmente. Sempre super incisivo e deciso nel “modo” di cantare Virginio, molto latino! Ed è per questo che sono certa che la versione in spagnolo “Noche Negra” funzionerà molto di più di questa versione italiana. ora però voglio dire se stiamo facendo un pezzo leggero, con un testo troppo super ripetitivo che c’entra il virtuosismo di 3 secondi a quasi brano terminato? Lo sappiamo benissimo che Virginio lo sa fare, e mi dispiace anche dirlo, perché questo ragazzo ha una strada ben definita e molti indiscussi successi alle spalle.

È proprio l’esempio perfetto, questo di Virginio, per ribadire il concetto di voto al pezzo e non al percorso artistico dei cantanti e cantautori che andiamo a recensire.

Voto 6 e mezzo

⭐⭐⭐⭐⭐⭐✨



Cliccate in basso su continua per scoprire i brani che hanno maggiormente colpito Ambra nelle pagelle nuovi singoli 7 giugno 2024.