La classifica EarOne della settimana 28 del 2026 registra un cambio in vetta. A prendersi il primo posto dell’airplay radio italiano è J-Ax con HIPPY YA YO (Però anche no), che scala dalla diciannovesima posizione e scavalca Samurai Jay, il cui Flamenco Paranoia scende dal primo al quinto posto. Restano stabili sul podio i Pinguini Tattici Nucleari e la Partenope di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors.
La new entry più alta della Top 50 porta la firma di Gianna Nannini e Marracash, che debuttano al numero 22 con America Inc.. Balzo importante anche per Tommaso Paradiso, che con Agitare Coca Cola guadagna undici posizioni ed entra in top cinque, e per Bruno Mars, in rotazione crescente con On My Soul (dal 31 al 20).
Classifica EarOne Top 50 settimana 28 2026
Ecco la Top 50 dell’airplay radiofonico italiano relativa alla settimana 28 del 2026, con i dati elaborati per punteggio dal 3 al 9 luglio. In vetta J-Ax, mentre in verde la nuova entrata più alta di Nannini e Marracash.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|HIPPY YA YO (Però anche no)
|J-Ax
|▲ 18
|2
|Sorry Scusa Lo Siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|=
|3
|Partenope (feat. Serena Brancale, The Kolors)
|Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors
|=
|4
|Agitare Coca Cola
|Tommaso Paradiso
|▲ 11
|5
|Flamenco Paranoia
|Samurai Jay
|▼ 4
|6
|Dracula
|Tame Impala, Jennie
|▼ 2
|7
|Bossa Nostra
|Gaia
|▼ 1
|8
|Talk To You
|ANOTR, 54 Ultra
|▼ 3
|9
|Summer Funk
|Francesco Gabbani
|▼ 1
|10
|Canto d’amore (con Marco Mengoni)
|Angelina Mango, Marco Mengoni
|=
|11
|Tu cosa fai questa sera
|Noemi
|▼ 2
|12
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|▼ 5
|13
|Viajando Por El Mundo
|Karol G, Manu Chao
|▲ 1
|14
|Cabana
|Irama
|▼ 3
|15
|Buona Domenica
|Sayf
|▼ 3
|16
|Buon Vento
|Jovanotti, Alfa
|▼ 3
|17
|Antidroga
|Emma, Fabri Fibra
|▼ 1
|18
|White Girl Wasted
|Anna
|=
|19
|Maledetto Me
|Fulminacci
|▲ 1
|20
|On My Soul
|Bruno Mars
|▲ 11
|21
|DNA
|Gabry Ponte, Jovanotti
|▼ 4
|22
|America Inc.
|Gianna Nannini, Marracash
|NEW
|23
|Magnetic
|The Bausa
|▲ 1
|24
|Material Lover
|Sienna Spiro
|▼ 3
|25
|Tucamacarena
|Baby K
|▲ 2
|26
|Businessman
|Ditonellapiaga
|▼ 1
|27
|Dance No More
|Harry Styles
|▲ 2
|28
|Comuni Immortali
|Achille Lauro
|▼ 5
|29
|Potential
|Sombr
|▲ 1
|30
|M’ama Non M’ama
|Madame
|▲ 2
Classifica EarOne Indipendenti Top 10 settimana 28 2026
Nella Top 10 delle etichette indipendenti resta al comando Talk To You di ANOTR e 54 Ultra, seguito dal duetto tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Presenti anche Ultimo con Romantica e i Jungle con The Wave.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Talk To You
|ANOTR, 54 Ultra
|=
|2
|Canto d’amore (con Marco Mengoni)
|Angelina Mango, Marco Mengoni
|=
|3
|DNA
|Gabry Ponte, Jovanotti
|=
|4
|M’ama Non M’ama
|Madame
|=
|5
|Movin’ To The Sun
|HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté
|=
|6
|Carmela
|Cioffi
|=
|7
|Repeat It
|Martin Garrix, Ed Sheeran
|=
|8
|I Can’t Wait
|Bob Sinclar, Kiesza
|=
|9
|Romantica
|Ultimo
|=
|10
|The Wave
|Jungle
|=
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.