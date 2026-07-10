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Classifica EarOne, J-Ax conquista la vetta delle radio: Nannini e Marracash la new entry più alta

J-Ax primo nell'airplay radio italiano con Hippy Ya Yo. La classifica EarOne della settimana 28.

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J-Ax primo nella classifica EarOne settimana 28, con Pinguini Tattici Nucleari e Partenope sul podio
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La classifica EarOne della settimana 28 del 2026 registra un cambio in vetta. A prendersi il primo posto dell’airplay radio italiano è J-Ax con HIPPY YA YO (Però anche no), che scala dalla diciannovesima posizione e scavalca Samurai Jay, il cui Flamenco Paranoia scende dal primo al quinto posto. Restano stabili sul podio i Pinguini Tattici Nucleari e la Partenope di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors.

La new entry più alta della Top 50 porta la firma di Gianna Nannini e Marracash, che debuttano al numero 22 con America Inc.. Balzo importante anche per Tommaso Paradiso, che con Agitare Coca Cola guadagna undici posizioni ed entra in top cinque, e per Bruno Mars, in rotazione crescente con On My Soul (dal 31 al 20).

Classifica EarOne Top 50 settimana 28 2026

Ecco la Top 50 dell’airplay radiofonico italiano relativa alla settimana 28 del 2026, con i dati elaborati per punteggio dal 3 al 9 luglio. In vetta J-Ax, mentre in verde la nuova entrata più alta di Nannini e Marracash.

# Titolo Artista Variazione
1 HIPPY YA YO (Però anche no) J-Ax ▲ 18
2 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari =
3 Partenope (feat. Serena Brancale, The Kolors) Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors =
4 Agitare Coca Cola Tommaso Paradiso ▲ 11
5 Flamenco Paranoia Samurai Jay ▼ 4
6 Dracula Tame Impala, Jennie ▼ 2
7 Bossa Nostra Gaia ▼ 1
8 Talk To You ANOTR, 54 Ultra ▼ 3
9 Summer Funk Francesco Gabbani ▼ 1
10 Canto d’amore (con Marco Mengoni) Angelina Mango, Marco Mengoni =
11 Tu cosa fai questa sera Noemi ▼ 2
12 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter ▼ 5
13 Viajando Por El Mundo Karol G, Manu Chao ▲ 1
14 Cabana Irama ▼ 3
15 Buona Domenica Sayf ▼ 3
16 Buon Vento Jovanotti, Alfa ▼ 3
17 Antidroga Emma, Fabri Fibra ▼ 1
18 White Girl Wasted Anna =
19 Maledetto Me Fulminacci ▲ 1
20 On My Soul Bruno Mars ▲ 11
21 DNA Gabry Ponte, Jovanotti ▼ 4
22 America Inc. Gianna Nannini, Marracash NEW
23 Magnetic The Bausa ▲ 1
24 Material Lover Sienna Spiro ▼ 3
25 Tucamacarena Baby K ▲ 2
26 Businessman Ditonellapiaga ▼ 1
27 Dance No More Harry Styles ▲ 2
28 Comuni Immortali Achille Lauro ▼ 5
29 Potential Sombr ▲ 1
30 M’ama Non M’ama Madame ▲ 2

Classifica EarOne Indipendenti Top 10 settimana 28 2026

Nella Top 10 delle etichette indipendenti resta al comando Talk To You di ANOTR e 54 Ultra, seguito dal duetto tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Presenti anche Ultimo con Romantica e i Jungle con The Wave.

# Titolo Artista Variazione
1 Talk To You ANOTR, 54 Ultra =
2 Canto d’amore (con Marco Mengoni) Angelina Mango, Marco Mengoni =
3 DNA Gabry Ponte, Jovanotti =
4 M’ama Non M’ama Madame =
5 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté =
6 Carmela Cioffi =
7 Repeat It Martin Garrix, Ed Sheeran =
8 I Can’t Wait Bob Sinclar, Kiesza =
9 Romantica Ultimo =
10 The Wave Jungle =

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.

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