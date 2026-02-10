10 Febbraio 2026

Gianna Nannini annuncia 2 anni di festeggiamenti con GiannaGold e torna al Waldbühne di Berlino

Un anniversario che diventa un progetto di due anni e una sola data live nel 2026.

Gianna Nannini annuncia GiannaGold e il concerto al Waldbühne di Berlino nel 2026
Gianna Nannini sceglie un modo molto suo per celebrare un anniversario importante: non una semplice raccolta di ricordi, ma un progetto che prova a rimettere tutto in prospettiva. A cinquant’anni dalla prima pubblicazione dell’album Gianna Nannini, l’artista annuncia GiannaGold, un percorso pensato su due anni che parte da un punto preciso e simbolico: un solo grande concerto evento nel 2026.

La data è già fissata: sabato 19 settembre 2026, in uno dei luoghi più riconoscibili per chi associa la parola “live” a un rito collettivo. Berlino, Waldbühne, anfiteatro storico che negli anni ha ospitato alcuni dei passaggi più pesanti della storia dei concerti europei. Per Gianna è un ritorno che non gioca al déjà vu, ma punta a una dimensione nuova: uno speciale rock show sinfonico.

Gianna Nannini arriva a questo anniversario dopo una stagione molto concreta di concerti, con oltre 30 show sold out tra 2024 e 2025 tra Italia, Germania e Svizzera.

GiannaGold: un anniversario importante per gianna nannini

GiannaGold nasce per celebrare i 50 anni dalla prima pubblicazione dell’album Gianna Nannini, ma l’idea dichiarata non è fermarsi alla nostalgia. Il concerto di Berlino viene presentato come il primo tassello di un percorso più ampio, un ponte verso un nuovo progetto con nuova musica e il ritorno di Gianna Nannini in Universal per i prossimi anni.

Il live del 19 settembre segna anche l’avvio della collaborazione tra l’artista e Vivo Concerti. Una mossa che, al netto delle parole, fotografa un punto chiaro: il 2026 non sarà un anno “di passaggio”, ma un anno con una sola data scelta per pesare.

Il concerto al Waldbühne di Berlino

Waldbühne è uno di quei luoghi che impongono una grammatica. Non è un club e non è uno stadio, è un anfiteatro che obbliga a pensare la scaletta e il suono con un altro respiro. Gianna Nannini ci torna dopo l’unico concerto del 1988 e lo fa con una promessa semplice: riportare sul palco la sua energia, ma dentro un impianto pensato come show rock sinfonico, tra potenza e precisione.

Biglietti: presale e vendita generale

Le prevendite seguono un calendario già definito:

  • Fanclub presale: mercoledì 11 febbraio 2026, ore 10:00
  • Presale Eventim: venerdì 13 febbraio 2026, ore 10:00
  • Vendita generale: lunedì 16 febbraio 2026, ore 10:00

Foto di Alex Majoli

 

