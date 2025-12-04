Universal Music Italia e Gianna Nannini di nuovo insieme: Il catalogo torna “a casa” e apre la strada ai prossimi progetti

Universal Music Italia e Gianna Nannini tornano ufficialmente a camminare nella stessa direzione. Il nuovo accordo – una licenza mondiale per la distribuzione dell’intero catalogo dell’artista e dei suoi futuri progetti – segna un passaggio strategico per la major e apre un nuovo capitolo per una delle voci più iconiche del rock italiano.

Negli scorsi mesi la cantautrice aveva annunciato anche un nuovo accordo di management con Fabrizio Giannini.

Gianna Nannini torna nel roster di Universal Music Italia

Universal Music Italia ha annunciato la firma di un accordo di licenza per il mondo per la distribuzione di tutto il catalogo musicale di Gianna Nannini e dei prossimi progetti artistici, segnando di fatto il ritorno dell’artista all’interno del proprio roster.

Per la major si tratta di un’operazione strategica che rafforza la presenza sul mercato puntando sulla valorizzazione di un catalogo di grande rilevanza artistica e culturale. Gianna è considerata una delle artiste più rappresentative della musica italiana, icona e voce inconfondibile del rock d’autore, capace con la sua forza interpretativa e una presenza scenica unica di restare un punto di riferimento anche nel panorama contemporaneo.

Con questo accordo, Universal Music Italia conferma la volontà di sostenere e promuovere la musica italiana di valore, lavorando su repertori che, al di là dei numeri, sono entrati nell’immaginario collettivo.

Ad occuparsi delle prossime uscite sarà la label EMI Records.

Il legame storico tra Gianna Nannini e Universal Music

Il ritorno di Gianna Nannini in casa Universal ha anche il sapore di un cerchio che si chiude e, allo stesso tempo, si riapre su nuove basi. Alcuni dei suoi dischi più importanti, infatti, sono nati proprio sotto l’ombrello della major: da Scandalo a Cuore, passando per Perle e Grazie, album che contiene una delle sue canzoni più amate, Sei nell’anima.

Titoli che hanno contribuito a definire non solo la carriera dell’artista, ma anche un pezzo di storia della discografia italiana. Rivedere oggi quel catalogo tornare “a casa” significa rimettere al centro un repertorio che continua a vivere tra ristampe, nuove generazioni di ascoltatori e un live sempre molto presente.

Catalogo, futuro e visione discografica

L’accordo riguarda sia il catalogo storico sia i prossimi progetti di Gianna Nannini. Da un lato, quindi, l’operazione si concentra sulla valorizzazione di un repertorio che ha segnato più epoche; dall’altro, guarda in avanti, mettendo a disposizione dell’artista una struttura internazionale per la diffusione delle future uscite.

Nel comunicato diffuso da Universal, il Presidente & CEO Alessandro Massara ha commentato così l’annuncio:

“Siamo orgogliosi di accogliere nuovamente a casa un’artista del calibro di Gianna Nannini. Le sue canzoni, amate in Italia e conosciute anche all’estero, fanno parte della nostra storia e della nostra identità culturale. Averla di nuovo con noi è un privilegio che ci emoziona profondamente»”

Un’operazione che ribadisce come il lavoro sul catalogo non sia solo gestione di diritti, ma anche racconto, riposizionamento e cura di repertori che hanno ancora molto da dire nel presente.