Torino is fantastic propone una line up d’eccezione

Il 24 giugno 2025 si tiene l’evento Torino is fantastic. Si tratta di una serata di musica con una line up d’eccezione, in occasione della tradizionale Festa di San Giovanni.

Sul palco in Piazza Vittorio Veneto a Torino saliranno grandi artisti della musica italiana e internazionale. A partire dalle 21.00, si alterneranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il volo, Mahmood e Tananai. Saranno presenti anche i finalisti di Amici di Maria De Filippi.

Special guest internazionale della serata sarà Shaggy. L’artista ha da poco lanciato Boombastic (Fantastic), una nuova versione della sua celebre hit che proprio quest’anno festeggia 30 anni dall’uscita.

Torino is fantastic si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico, che ogni anno illumina il cielo di Torino. L’accesso all’evento, prodotto e organizzato da Friends and Partners, è gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti (qui il link). Sarà possibile registrarsi a partire dalle ore 11.00 del 15 giugno 2025.

La serata sarà condotta da Gerry Scotti, con la partecipazione di Noemi. Torino is fantastic verrà ripreso dalle telecamere di Canale 5; e trasmesso nei giorni successivi all’evento.