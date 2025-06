“Io Non Saprei”, Alessandra Amoroso: “Per anni sono stata il mio peggior nemico”

Alessandra Amoroso: il nuovo album Io Non Sarei e il Fino A Qui Summer Tour 2025.

In uscita venerdì 13 giugno, a distanza di quattro anni da Tutto Accade, Io Non Sarei (Epic / Sony Music) è il nuovo album di Alessandra Amoroso, che torna con un progetto con una sola anima, ma con con diverse influenze musicali, che spaziano dalla musica latina al pop, passando per il soul.

“Io Non Sarei è la presa di coscienza che non c’è nulla da dimostrare e che il vero cambiamento avviene quando si smette di rincorrere un’identità e si abbraccia ciò che si è veramente, ogni giorno, guardando dentro se stessi e facendo spazio a ciò che il futuro riserva“, chiosa Alessandra Amoroso, che il prossimo 9 settembre darà alla luce la piccola Penelope.

Poi, aggiunge: “È un lavoro che parte dalla mia esperienza, ma che mi piacerebbe potesse raccontare qualcosa di chi lo ascolta: di chi ha amato le persone sbagliate, ma sta ancora imparando; di chi si mette ogni giorno in discussione e di chi sceglie con coerenza se stesso”.

Con la direzione artistica di ZEF, il disco rappresenta dunque il punto di partenza di un nuovo viaggio musicale ed è a tutti gli effetti la prima parte di un progetto ben più ampio, che prenderà forma nei prossimi mesi.

ALESSANDRA AMOROSO PRESENTA “IO NON SAREI”

“Io Non Sarei, per me, rappresenta la completezza in quanto donna“, ha dichiarato durante un incontro con la stampa Alessandra Amoroso, che sogna di fare un disco gospel.

Poi, riferendosi al titolo, ha spiegato: “Io non sarei diventata la donna che sono oggi se non avessi vissuto tutto quello che ho vissuto. All’inizio della mia carriera non mi sentivo supportata e mi sembrava quasi di non meritare quello che stavo vivendo. Mi auto-giudicavo e mi auto-boicottavo. Insomma, ero il mio principale limite“.

Poi, tutto è cambiato e “oggi ho finalmente smesso di fare guerra a me stessa. Mi sono abbracciata, ho abbracciato il mio lato oscuro. Riconosco la mia forza, il mio dono. Non penso più né a quello che è stato né a quello che sarà. Vivo il presente con una base di leggerezza, dando importanza all’hic et nunc“.

LA GENESI DEL DISCO

Ai giornalisti Alessandra Amoroso ha raccontato anche la genesi di questo suo nuovo progetto discografico, cui farà seguito un secondo volume, perché “sono anche tanto altro e, nello specifico, c’è una parte di me un po’ più cupa che mi piacerebbe raccontare. Non ho paura di farlo”.

Ma, torniamo alla genesi di Io Non Sarei: “Lavoro a questo disco da un paio d’anni”, ha esordito la cantante salentina. “Ad un certo punto mi sono dovuta fermare, perché mi si è bloccata la creatività. Poi, mi sono ascoltata un po’ e ho cercato ZEF. Avevo infatti bisogno di qualcuno che mi aiutasse a mettere ordine e ad avere una visione. Avevo troppe idee e sentivo la necessità di raccontare quello che mi stava accadendo“.

Arriviamo così a quella che potremmo definire la “svolta da cantautrice” di Alessandra Amoroso: “Prima vedevo la scrittura come un qualcosa di molto lontano da me. Oggi, invece, sento che mi appartiene molto e ho notato che è molto più semplice cantare e raccontare quello che hai vissuto”.

la tracklist del nuovo album di Alessandra Amoroso, Io Non Sarei, e le prossime date del Fino A Qui Summer Tour 2025!