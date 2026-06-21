Marracash torna dove tutto è iniziato. Dopo aver celebrato il traguardo del disco di diamante per Persona, il rapper ha annunciato il Marra Block Party, l’evento andato in scena il 18 aprile 2026 alla Barona. A due mesi dal concerto è arrivato anche il bilancio dell’iniziativa: secondo il Municipio 6 sono stati raccolti 263.500 euro, destinati a progetti sociali e interventi di riqualificazione nel quartiere dove l’artista è cresciuto.

Il Marra Block Party e il legame con la Barona

Con il Marra Block Party, Marracash ha riportato la musica nel quartiere della Barona, dove è cresciuto e ha costruito parte della propria identità artistica.

L’evento, andato in scena il 18 aprile 2026 in via Enrico De Nicola a Milano, ha richiamato migliaia di persone trasformando per un giorno il quartiere in un grande spazio dedicato alla cultura hip hop e alla partecipazione della comunità locale.

Fin dall’annuncio, il progetto è stato presentato come un’iniziativa con finalità sociali. Il ricavato della manifestazione e il contributo di partner e sponsor erano infatti destinati a sostenere interventi di riqualificazione e attività rivolte ai giovani della Barona.

Marra Block Party, raccolti 263.500 euro per la Barona

A due mesi dall’evento è arrivato il primo bilancio ufficiale del Marra Block Party. Come reso noto dal presidente del Municipio 6, Santo Minniti, l’iniziativa ha raccolto 263.500 euro.

Le risorse saranno utilizzate per diversi progetti destinati al quartiere Barona. Tra gli interventi previsti c’è il completo rinnovo del campetto della scuola Enrico De Nicola, frequentata da Marracash durante gli anni della crescita nel quartiere.

Una parte dei fondi sarà inoltre destinata a percorsi di supporto psicologico rivolti ai giovani della zona e alla realizzazione di uno studio di registrazione che verrà gestito direttamente dai ragazzi della Barona.

Sono previsti anche ulteriori interventi di riqualificazione urbana e sociale. Progetti che rappresentano l’eredità concreta lasciata dall’evento, nato con l’obiettivo di riportare attenzione e investimenti in uno dei quartieri simbolo della storia personale e artistica di Marracash.

Persona disco di diamante

L’annuncio del concerto arriva dopo un traguardo storico per Marracash. L’album Persona, pubblicato il 31 ottobre 2019, ha ottenuto la certificazione di disco di diamante superando le 500.000 copie vendute.

Il progetto è rimasto stabilmente nella classifica FIMI per oltre 330 settimane consecutive, un risultato senza precedenti per un album della scena rap italiana.

Per celebrare questo traguardo è stata pubblicata anche Persona – Diamante Edition, una versione speciale da collezione disponibile per un periodo limitato di 500.000 secondi. Il formato include, tra le altre, le tracce NEON – Le ali con Elisa e SPORT RMX con Lazza, Luchè, Paky e Taxi B.

Con questo progetto e con il nuovo evento alla Barona, l’artista rafforza ulteriormente il legame tra la propria storia personale e il percorso musicale che lo ha portato ai vertici della scena italiana.