New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 17 aprile 2026 a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite musicali italiane.

Il 17 aprile 2026 troviamo brani di Madame e Marracash, TonyPitony e Tommy Cash, Sissi, Giulia Mei, Litfiba, Pierdavide Carone e molti altri ancora.

Queste sono le pagelle della New Music Friday del 17 aprile 2026 dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Elenco completo delle nuove uscite della settimana.

Cliccate in basso continua per le pagelle dei nuovi singoli del 17 aprile 2026.