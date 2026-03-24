Marracash e Guè insieme live a Milano nel 2026: evento per Santeria

Marracash e Guè tornano insieme dal vivo per un evento speciale previsto nel 2026. I due artisti saranno protagonisti di uno show unico all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, in programma il 12 settembre, pensato anche per celebrare il decimo anniversario di Santeria. Una data evento che si inserisce tra i concerti più attesi del prossimo anno.

MARRACASH E GUÈ LIVE 2026: DATA E LOCATION

12 settembre 2026 – Ippodromo Snai San Siro – Milano

IL NUOVO EVENTO LIVE DI MARRACASH E GUÈ

A distanza di anni dalle ultime collaborazioni dal vivo, Marracash e Guè tornano sullo stesso palco per un concerto costruito attorno al loro repertorio condiviso. Lo show sarà incentrato sui brani realizzati insieme nel corso di oltre vent’anni di carriera, con un focus particolare su Santeria, album pubblicato nel 2016 e diventato uno dei progetti di riferimento per la scena rap italiana.

Già nel 2023, in occasione del loro ritorno sul palco, alcuni brani del disco erano tornati in classifica: tra questi Insta Lova, riscoperto da una nuova generazione di ascoltatori e rientrato nelle principali chart digitali a distanza di anni dalla pubblicazione.

L’evento milanese si configura come un’occasione per riportare dal vivo un catalogo che ha avuto un impatto duraturo, capace di attraversare il tempo e ritrovare spazio anche nelle abitudini di ascolto più recenti.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di martedì 24 marzo 2026 su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

L’ANNUNCIO DEL CONCERTO

L’annuncio segna il ritorno live di una delle coppie più riconoscibili della scena urban italiana. Il live del 12 settembre 2026 riporta al centro un progetto discografico che continua a essere un riferimento per il genere, costruendo uno spettacolo che unisce passato e presente del loro percorso artistico.

I NUMERI DI MARRACASH E GUÈ

Marracash e Guè sono tra gli artisti più rilevanti del panorama rap italiano. Entrambi vantano numerose certificazioni FIMI tra album e singoli e una presenza costante nelle classifiche streaming. Santeria resta uno dei dischi più influenti della scena urban italiana, con risultati significativi anche in ambito live e una forte capacità di rientrare nelle classifiche nel tempo.

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