Testo e significato di Volevo capire, il nuovo singolo di Madame feat. Marracash, in uscita il 17 aprile per Sugar Music. Il brano è il primo featuring di Disincanto, terzo album di Madame, anticipato dai singoli Disincanto, Ok e Rosso come il fango. La struttura è quella di un dialogo: Madame pone domande, Marracash risponde nella strofa successiva, dando forma a una conversazione su vulnerabilità, identità e autenticità.

Madame – Volevo capire : il significato del brano

Madame apre con una vulnerabilità dichiarata: “Non mi voleva bene nessuno / Forse l’affetto è un bene di lusso”. La domanda che attraversa tutta la sua parte non riguarda la carriera, riguarda l’identità. Sul fatto che qualcuno possa vederla davvero, al di là del personaggio. “Che tu non mi sapresti più amare / Se mi vedessi senza quello che ho”: il dubbio è se il riconoscimento ricevuto sia autentico o legato a ciò che rappresenta.

Marracash risponde con un percorso speculare ma opposto nel tono. Parte dal basso – “Passato infame, quando ero messo male” – e costruisce la risposta attraverso la conquista. La madre che rubava cibo dalla mensa, la croce portata in spalla, il Cristo che piange diamante: immagini che raccontano una traiettoria precisa, dal sopravvivere all’imporsi. “Sono ricco, ho riconoscenza / So chi sono con, chi sono senza”. Non è arroganza: è la risposta di chi ha già attraversato quella domanda e ne è uscito con una certezza.

Il ritornello è il punto di incontro. Entrambi hanno voluto capire le stesse cose: chi li amasse davvero, quanto contano i soldi, se valessero qualcosa senza amore, senza status, senza i loro soldi. La risposta non viene data esplicitamente – e questa è la scelta più onesta del brano.

Il testo di Volevo capire

Ti chiedi mai, chi sei?

Senza quello che fai, quello che fai

Ti chiedi mai, se sei solo quello che fai?

Quello che fai?

Non mi voleva bene nessuno

Forse l’affetto è un bene di lusso

Cosa ho comprato e cosa è venuto da sé?

Mi è arrivato tutto ad un certo punto

Dicono di non avermi visto ma

Ho fatto di più per essere vista

Sopra la cima dei miei Papaveri, un colle con soli prati

Sopra il mio crocifisso

Che tu non mi sapresti più amare

Se mi vedessi senza quello che ho

Spogliami se vuoi farti male

Lasci sempre l’ultimo petalo

Volevo capire chi mi amasse davvero

Volevo capire quanto contano i soldi

Volevo sapere se valessi qualcosa

Volevo capire io davvero chi fossi

Volevo sapere tutta la verità

Volevo capire quanto contano i sogni

Volevo sapere se valessi qualcosa

Senza amore, senza status, senza i miei soldi

Passato infame, quando ero messo male

Ora ho una AMEX senza massimale

Quanto è comune tra questi palazzi, farsi male?

Quando il sistema lo devi scassinare

Per farsi uomini, non c’è scelta

Solo nei narcotici c’è purezza

Sole dei tropici che palette

Che salgono flash

Che ricordano il rosso della paletta

Sono ricco, ho riconoscenza

So chi sono con, chi sono senza

Non si dimentica

L’hai fatto per sopravvivenza

tipo mia madre che rubava cibo dalla mensa

Ero un impostore, mi sono imposto re

Solo con sudore, lacrime e sangue

Perché ho portato la croce in spalla è che

Ora il mio Cristo piange, diamante

Volevo capire chi mi amasse davvero

Volevo capire quanto contano i soldi

Volevo capire se valessi qualcosa

Volevo capire, io davvero chi fossi

Volevo sapere tutta la verità

Volevo capire quanto contano i sogni

Volevo sapere se valessi qualcosa

Senza amore, senza status, senza i miei soldi

Volevo capire chi mi amasse davvero

Volevo capire quanto contano i soldi

Volevo sapere se volessi qualcosa

Volevo capire io davvero chi fossi

Volevo sapere tutta la verità

Volevo capire quanto contano i sogni

Volevo sapere se valessi qualcosa

Senza amore, senza status, senza i miei soldi

Disincanto : il terzo album di Madame

Disincanto esce il 17 aprile per Sugar Music. Il progetto era stato anticipato da tre singoli – Disincanto, Ok e Rosso come il fango – che avevano già tracciato la direzione di un album costruito sull’introspezione e sulla ricerca di un’identità che regga anche quando si toglie tutto il resto. Volevo capire feat. Marracash è il primo featuring del disco ed è il singolo che porta quella ricerca a confrontarsi con un’altra voce.