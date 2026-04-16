17 Aprile 2026
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17 Aprile 2026

Madame feat. Marracash, “Volevo capire”: testo e significato del brano che mette a nudo due carriere

Un dialogo a due voci in cui Madame pone domande e Marracash risponde: chi sei senza quello che fai, cosa rimane senza amore e senza soldi.

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Madame in posa su sfondo scuro, sguardo verso l'alto, in occasione dell'uscita del singolo "Volevo capire" feat. Marracash
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Testo e significato di Volevo capire, il nuovo singolo di Madame feat. Marracash, in uscita il 17 aprile per Sugar Music. Il brano è il primo featuring di Disincanto, terzo album di Madame, anticipato dai singoli Disincanto, Ok e Rosso come il fango. La struttura è quella di un dialogo: Madame pone domande, Marracash risponde nella strofa successiva, dando forma a una conversazione su vulnerabilità, identità e autenticità.

MadameVolevo capire: il significato del brano

Madame apre con una vulnerabilità dichiarata: “Non mi voleva bene nessuno / Forse l’affetto è un bene di lusso”. La domanda che attraversa tutta la sua parte non riguarda la carriera, riguarda l’identità. Sul fatto che qualcuno possa vederla davvero, al di là del personaggio. “Che tu non mi sapresti più amare / Se mi vedessi senza quello che ho”: il dubbio è se il riconoscimento ricevuto sia autentico o legato a ciò che rappresenta.

Marracash risponde con un percorso speculare ma opposto nel tono. Parte dal basso – “Passato infame, quando ero messo male” – e costruisce la risposta attraverso la conquista. La madre che rubava cibo dalla mensa, la croce portata in spalla, il Cristo che piange diamante: immagini che raccontano una traiettoria precisa, dal sopravvivere all’imporsi. “Sono ricco, ho riconoscenza / So chi sono con, chi sono senza”. Non è arroganza: è la risposta di chi ha già attraversato quella domanda e ne è uscito con una certezza.

Il ritornello è il punto di incontro. Entrambi hanno voluto capire le stesse cose: chi li amasse davvero, quanto contano i soldi, se valessero qualcosa senza amore, senza status, senza i loro soldi. La risposta non viene data esplicitamente – e questa è la scelta più onesta del brano.

Il testo di Volevo capire

Ti chiedi mai, chi sei?
Senza quello che fai, quello che fai
Ti chiedi mai, se sei solo quello che fai?
Quello che fai?
Non mi voleva bene nessuno
Forse l’affetto è un bene di lusso
Cosa ho comprato e cosa è venuto da sé?
Mi è arrivato tutto ad un certo punto
Dicono di non avermi visto ma
Ho fatto di più per essere vista
Sopra la cima dei miei Papaveri, un colle con soli prati
Sopra il mio crocifisso
Che tu non mi sapresti più amare
Se mi vedessi senza quello che ho
Spogliami se vuoi farti male
Lasci sempre l’ultimo petalo

Volevo capire chi mi amasse davvero
Volevo capire quanto contano i soldi
Volevo sapere se valessi qualcosa
Volevo capire io davvero chi fossi
Volevo sapere tutta la verità
Volevo capire quanto contano i sogni
Volevo sapere se valessi qualcosa
Senza amore, senza status, senza i miei soldi

Passato infame, quando ero messo male
Ora ho una AMEX senza massimale
Quanto è comune tra questi palazzi, farsi male?
Quando il sistema lo devi scassinare
Per farsi uomini, non c’è scelta
Solo nei narcotici c’è purezza
Sole dei tropici che palette
Che salgono flash
Che ricordano il rosso della paletta
Sono ricco, ho riconoscenza
So chi sono con, chi sono senza
Non si dimentica
L’hai fatto per sopravvivenza
tipo mia madre che rubava cibo dalla mensa
Ero un impostore, mi sono imposto re
Solo con sudore, lacrime e sangue
Perché ho portato la croce in spalla è che
Ora il mio Cristo piange, diamante

Volevo capire chi mi amasse davvero
Volevo capire quanto contano i soldi
Volevo capire se valessi qualcosa
Volevo capire, io davvero chi fossi
Volevo sapere tutta la verità
Volevo capire quanto contano i sogni
Volevo sapere se valessi qualcosa
Senza amore, senza status, senza i miei soldi

Volevo capire chi mi amasse davvero
Volevo capire quanto contano i soldi
Volevo sapere se volessi qualcosa
Volevo capire io davvero chi fossi
Volevo sapere tutta la verità
Volevo capire quanto contano i sogni
Volevo sapere se valessi qualcosa
Senza amore, senza status, senza i miei soldi

 

Disincanto: il terzo album di Madame

Disincanto esce il 17 aprile per Sugar Music. Il progetto era stato anticipato da tre singoli – Disincanto, Ok e Rosso come il fango – che avevano già tracciato la direzione di un album costruito sull’introspezione e sulla ricerca di un’identità che regga anche quando si toglie tutto il resto. Volevo capire feat. Marracash è il primo featuring del disco ed è il singolo che porta quella ricerca a confrontarsi con un’altra voce.

 

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