15 Aprile 2026
di
Oriana Meo
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15 Aprile 2026

Madame chiama Marracash: il dialogo che apre le crepe in Volevo capire

Nel nuovo brano con Marracash, Madame costruisce un dialogo diretto tra domande e risposte

News di Oriana Meo
Madame Volevo capire con Marracash singolo
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Madame torna in radio da venerdì 17 aprile con Volevo capire con Marracash, brano estratto dall’album DISINCANTO (Sugar Music), pubblicato nello stesso giorno. La canzone segna il primo featuring del disco e mette insieme due voci con approcci diversi ma compatibili.

Il brano arriva in un momento preciso del percorso di Madame, legato all’uscita dell’album che è costruito attorno al dubbio e alla ricerca di risposte personali.

Madame – significato di Volevo capire con Marracash

Volevo capire con Marracash è costruita come un dialogo. Madame apre con una serie di domande, Marracash risponde nella sua strofa. Non è un botta e risposta casuale: il brano funziona proprio perché mantiene questa struttura.

Il tema centrale è il confronto. Da una parte c’è chi cerca di mettere ordine nei propri pensieri, dall’altra chi prova a dare una forma più concreta alle stesse inquietudini.

Le domande riguardano fragilità, identità e modo di stare dentro certe dinamiche, anche legate alla musica e all’esposizione pubblica. Le risposte non chiudono il discorso: lo allargano.

Il risultato è una conversazione che resta aperta. Non c’è una posizione definitiva, ma un continuo tentativo di capire dove stare e come raccontarsi senza filtri.

Nel contesto di DISINCANTO, il brano si inserisce nella parte più riflessiva del disco, quella in cui Madame mette in discussione modelli e aspettative, anche personali.

Madame – Volevo capire con Marracash – TESTO

[Testo non ancora disponibile]

Il brano dentro DISINCANTO

Volevo capire con Marracash è una delle tracce chiave di DISINCANTO, terzo album di Madame. Arriva dopo singoli come Rosso come il fango e OK, mostrando un lato più diretto nel confronto con un’altra voce.

All’interno della tracklist è il primo featuring e introduce un cambio di ritmo: meno monologo, più dialogo. Una scelta coerente con il tema generale del disco, che mette al centro il dubbio e il confronto.

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