Sabato 18 aprile 2026, Marracash torna dove tutto è cominciato. Il Marra Block Party trasforma Via Enrico De Nicola, nel quartiere Barona di Milano, in un palcoscenico urbano a cielo aperto. I biglietti – messi in vendita a 25 euro il 5 marzo con priorità d’acquisto per i residenti del Municipio 6 – sono andati esauriti in poche ore. L’evento è sold out, ma chi vuole capire cosa sta per succedere nel quartiere ha bisogno di sapere tutto: orari, line up, viabilità, e perché questo concerto è diverso da tutti gli altri.

Marra Block Party: orari e come arrivare

L’area dell’evento si trova in Via Enrico De Nicola, nella zona compresa tra Via De Pretis, Via Voltri e Via San Vigilio. L’ingresso è da Via Voltri. A partire dalle ore 12:30 sarà operativo il servizio Infopoint in Via Enrico De Nicola.

Gli orari da segnare:

Ore 15:00 – Apertura porte

Ore 16:30 – Inizio programma artistico

Ore 19:00 – Inizio concerto di Marracash

Ore 20:30 – Fine show

Strade chiuse e viabilità: cosa cambia sabato 18 aprile

Le modifiche alla circolazione stradale avverranno in modo graduale. Tra il 14 e il 17 aprile l’allestimento tecnico in Via De Nicola non prevede variazioni alla viabilità. Da venerdì 17 aprile alle ore 20:00 inizia la fase di pre-chiusura con i primi restringimenti delle carreggiate. Sabato 18 aprile le variazioni più significative:

Dalle ore 08:00: area interdetta al traffico generale, accesso consentito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso

Dalle ore 13:00 a mezzanotte: blocco totale del traffico veicolare. L’accesso pedonale per i residenti è sempre garantito

La line up completa del Marra Block Party

Prima di Marracash, il palco della Barona ospita una line up costruita attorno ai giovani talenti cresciuti nel quartiere e nella scena hip hop milanese. Questo è il programma completo:

Ore 16:30 – Chef P & dj 2P (dj set)

(dj set) Ore 17:30 – Bandits Crew / Bandits Dance Studio

Ore 17:45 – R1MKA, Elylaba, xMikeyi, Yas Laba

Ore 18:00 – Y.E.B.

Ore 18:10 – Mimmoflow

Ore 18:20 – ABBY 6IX

Ore 18:35 – RAME

Ore 19:00 – Marracash

Ore 20:30 – Fine show

ABBY 6IX è uno dei nomi da tenere d’occhio: il suo nome d’arte è un omaggio diretto alla Zona 6, il municipio che comprende la Barona. RAME è invece una figura di riferimento della scena hip hop locale, l’ultimo atto prima che salga Marracash.

Perché il Marra Block Party è un evento diverso

Il Marra Block Party non nasce come un concerto promozionale. Nasce da un traguardo: il 2 marzo 2026, Marracash ha annunciato l’evento dopo che PERSONA – pubblicato il 31 ottobre 2019 – ha conquistato la certificazione di disco di Diamante, superando le 500.000 copie vendute dopo 330 settimane consecutive in classifica. Oltre sei anni. Un primato senza precedenti nella musica italiana. È il secondo artista solista nella storia del rap italiano a raggiungere questo traguardo.

La risposta di Marracash a questo risultato non è stata una data negli stadi o una serata evento nei club. È stata tornare in Via Enrico De Nicola, nella periferia dove è cresciuto, con un progetto che ha una finalità precisa: il ricavato dei biglietti – al netto di IVA e SIAE – sarà interamente devoluto ad attività sociali e alla riqualificazione di strutture e attività dedicate ai giovani della Barona. I partner e gli sponsor coinvolti sostengono i costi di produzione e contribuiscono anch’essi alla raccolta fondi.

Il progetto è prodotto da Friends&Partners e BigPicture Mngmnt in collaborazione con il Municipio 6 e il Comune di Milano. L’ispirazione dichiarata sono le storiche street celebrations che hanno dato vita alla cultura hip hop nelle metropoli mondiali: un block party nel senso più autentico del termine, non una simulazione.

Persona, la Trilogia e la storia di Marracash

PERSONA è il primo capitolo della Trilogia con cui Marracash ha ridefinito il proprio posto nella musica italiana. È stato l’album più venduto del 2020, ha spinto il rap oltre i suoi confini tradizionali e ha aperto una stagione in cui il genere è diventato centrale nel mainstream italiano. Il secondo capitolo, Noi, Loro, Gli Altri – certificato otto volte disco di platino e vincitore della Targa Tenco 2022 come miglior disco in assoluto – affronta lo scontro e le questioni sociali. Il terzo, È finita la pace, arriva all’accettazione e alla rivendicazione dell’essere unico.

La carriera di Marracash conta oggi 1 disco di Diamante, 132 dischi di platino, 34 dischi d’oro. Ha creato il primo festival rap italiano – il MARRAGEDDON, evento spartiacque per la scena nel settembre 2023 a Milano e Napoli – e ha portato il rap italiano per la prima volta negli stadi con il MARRA STADI25.

Marracash e Guè: Santeria 10th Anniversary a San Siro

Il Marra Block Party non è l’unico appuntamento live del 2026. A settembre, Marracash tornerà sul palco insieme a Guè per “Marracash & Guè – Santeria 10th Anniversary”: due date speciali previste per sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, per celebrare i dieci anni di Santeria, l’album che nel 2016 ha ridefinito il suono e l’immaginario della scena urban italiana.