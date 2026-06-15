Marracash e Guè continuano a raccogliere risultati con Santeria, l’album pubblicato nel giugno del 2016 e diventato negli anni uno dei progetti più rappresentativi del rap italiano degli anni Duemiladieci. A distanza di dieci anni dall’uscita, il disco ha raggiunto la certificazione di 5° platino FIMI.
Nato dalla collaborazione tra due dei protagonisti assoluti della scena urban italiana, il progetto ha contribuito a consolidare il percorso artistico di entrambi gli artisti grazie a una tracklist che ha lasciato il segno tra pubblico e critica.
Aggiornamento giugno 2026: a dieci anni dall’uscita, Santeria di Marracash e Guè ha raggiunto la certificazione di 5° platino FIMI.
Santeria di Marracash e Guè è 5 volte platino
Con la certificazione ottenuta nella settimana 24 del 2026, Santeria aggiunge un nuovo traguardo al proprio percorso commerciale, confermando una longevità rara per un album rap italiano.
|Certificazione
|Settimana
|Anno
|5° platino
|24
|2026
|4° platino
|46
|2024
|3° platino
|30
|2022
|2° platino
|1
|2019
|Platino
|2
|2017
|Oro
|29
|2016
La tracklist di Santeria
- Santeria
- Money
- Nulla Accade
- Senza Dio
- Salvador Dalì
- Cosa Mia
- Purdi
- Cantante Italiana
- Insta Lova
- Maledetto Me
- Scooteroni
- Tony
- Quasi Amici
- Film Senza Volume
- Erba & Wifi
Santeria resta uno dei dischi più rappresentativi della collaborazione tra Marracash e Guè, un progetto che ha continuato a macinare ascolti negli anni fino a raggiungere il traguardo del quinto disco di platino nel 2026.