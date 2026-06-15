15 Giugno 2026
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Oriana Meo
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15 Giugno 2026

“Santeria” di Marracash e Guè è 5 volte platino a dieci anni dall’uscita

Artista del mese di Oriana Meo
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Marracash e Guè continuano a raccogliere risultati con Santeria, l’album pubblicato nel giugno del 2016 e diventato negli anni uno dei progetti più rappresentativi del rap italiano degli anni Duemiladieci. A distanza di dieci anni dall’uscita, il disco ha raggiunto la certificazione di 5° platino FIMI.

Nato dalla collaborazione tra due dei protagonisti assoluti della scena urban italiana, il progetto ha contribuito a consolidare il percorso artistico di entrambi gli artisti grazie a una tracklist che ha lasciato il segno tra pubblico e critica.

Aggiornamento giugno 2026: a dieci anni dall’uscita, Santeria di Marracash e Guè ha raggiunto la certificazione di 5° platino FIMI.

Santeria di Marracash e Guè è 5 volte platino

Con la certificazione ottenuta nella settimana 24 del 2026, Santeria aggiunge un nuovo traguardo al proprio percorso commerciale, confermando una longevità rara per un album rap italiano.

Certificazione Settimana Anno
5° platino 24 2026
4° platino 46 2024
3° platino 30 2022
2° platino 1 2019
Platino 2 2017
Oro 29 2016

La tracklist di Santeria

  1. Santeria
  2. Money
  3. Nulla Accade
  4. Senza Dio
  5. Salvador Dalì
  6. Cosa Mia
  7. Purdi
  8. Cantante Italiana
  9. Insta Lova
  10. Maledetto Me
  11. Scooteroni
  12. Tony
  13. Quasi Amici
  14. Film Senza Volume
  15. Erba & Wifi

Santeria resta uno dei dischi più rappresentativi della collaborazione tra Marracash e Guè, un progetto che ha continuato a macinare ascolti negli anni fino a raggiungere il traguardo del quinto disco di platino nel 2026.

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