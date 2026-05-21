È online il trailer della terza stagione di Nuova Scena, il rap show prodotto da Fremantle che torna su Netflix a partire da lunedì 22 giugno. La competizione per scovare il nuovo talento del rap italiano si rinnova con nove episodi (uno in più rispetto al passato) e una giuria che vede una grande novità.

Accanto ai confermati Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, si aggiunge infatti Guè, leggenda della scena che alzerà ulteriormente l’asticella della competizione per scovare i nuovi talenti del rap italiano.

Nuova Scena 3: le date e la struttura della gara

La programmazione di Nuova Scena 3 seguirà un calendario preciso ogni lunedì, con una struttura totalmente rinnovata per i primi quattro episodi:

22 giugno : i primi quattro episodi con le audition. I giudici si riuniranno nella prima puntata alla ricerca dei migliori rapper emergenti tra brani originali e battle di freestyle.

: i primi quattro episodi con le audition. I giudici si riuniranno nella prima puntata alla ricerca dei migliori rapper emergenti tra brani originali e battle di freestyle. 29 giugno : quattro episodi dedicati alle sfide più intense (cypher, prova sui sample e videoclip ). Arriveranno anche i featuring, con i semifinalisti che duetteranno con i nomi più forti della scena.

: quattro episodi dedicati alle sfide più intense (cypher, prova sui sample e videoclip ). Arriveranno anche i featuring, con i semifinalisti che duetteranno con i nomi più forti della scena. 6 luglio: la finalissima per decretare il vincitore del premio di 100.000 euro.

Durante la fase di scouting a Bologna, Lugano e Milano, i giudici saranno affiancati da ospiti d’eccezione della scena attuale: Ele A, Kid Yugi, Lazza, Neffa e Tredici Pietro.

Le novità della terza stagione

Oltre all’ingresso di Guè in giuria, la terza stagione introduce prove inedite come quella sui sample, fondamentale per testare la cultura musicale e la versatilità dei concorrenti.

Il successo delle prime due edizioni è confermato dai numeri: gli inediti dei concorrenti hanno superato il miliardo di stream totali tra piattaforme musicali e social, rendendo lo show una vetrina imprescindibile per il rap in Italia.

Crediti e produzione

Programma: Nuova Scena – Terza stagione

Giudici: Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain, Guè

Ospiti: Ele A, Kid Yugi, Lazza, Neffa, Tredici Pietro

Produzione: Fremantle Italia

Regia: Alessio Muzi

Piattaforma: Netflix

Foto di KARIM EL MAKTAFI