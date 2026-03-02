Marracash: “Persona” è Disco di Diamante. 330 settimane in classifica, un primato nella musica italiana

Un traguardo che segna la storia del rap italiano. Marracash conquista il Disco di Diamante per l’album Persona, superando le 500.000 copie vendute. Un risultato straordinario, che arriva dopo 330 settimane consecutive di permanenza in classifica FIMI, un primato senza precedenti nella musica italiana.

Pubblicato il 31 ottobre 2019, Persona è stato un punto di svolta non solo per la carriera di Marracash, ma per l’intero genere rap in Italia. L’album, che ha raccontato la crisi personale e artistica del rapper, ha spinto il genere oltre i suoi confini, consacrando Marracash come una figura centrale della musica italiana. Un successo confermato anche dal titolo di album più venduto del 2020.

Per celebrare questo traguardo, l’artista annuncia l’uscita di Persona – Diamante Edition, un’edizione speciale da collezione disponibile per soli 500.000 secondi (poco più di 5 giorni). Si tratta di un Triplo Laminato Crystal numerato che include le tracce NEON – Le ali (feat. Elisa) e SPORT RMX (feat. Lazza, Luchè, Paky, Taxi B). Un formato esclusivo, arricchito da uno sticker celebrativo e da un tassello numerato che rende ogni copia unica, disponibile esclusivamente sullo shop ufficiale di Universal Music Italia.

In contemporanea con questo straordinario risultato, l’album Noi, Loro, Gli Altri, secondo capitolo della trilogia iniziata con Persona, è stato certificato otto volte disco di platino.

Un successo che si aggiunge a una carriera costellata di riconoscimenti: 1 disco di diamante, 131 dischi di platino, 34 dischi d’oro, la Targa Tenco 2022 con Noi, Loro, Gli Altri come miglior disco in assoluto, la creazione del primo festival rap italiano, il MARRAGEDDON, e il primo tour negli stadi per un rapper italiano, il MARRA STADI25.

Foto di Andrea Bianchera