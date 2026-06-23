Tedua è pronto a debuttare allo Stadio San Siro. Il concerto in programma mercoledì 24 giugno 2026 ha registrato il sold out e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana. L’evento arriva a dieci anni dall’uscita di Aspettando Orange County, il mixtape che ha dato il via al percorso artistico del rapper ligure.

Dopo l’uscita del mixtape Ryan Ted, certificato Oro nelle scorse settimane, Tedua si prepara a portare sul palco di Milano uno show pensato per ripercorrere le tappe principali della sua carriera, tra grandi successi e brani più recenti.

Tedua a San Siro 2026: data, orari e apertura cancelli

Informazione Dettaglio Data 24 giugno 2026 – SOLD OUT Location Stadio G. Meazza (San Siro) Città Milano Early Entry 16:00 Apertura porte 16:30 Inizio concerto 20:30

San Siro sold out per Tedua

L’annuncio del tutto esaurito è arrivato direttamente dai canali social dell’artista con il messaggio “San Siro SOLD OUT”. Un risultato che certifica la crescita live di Tedua e che arriva in una fase particolarmente intensa della sua carriera.

In dieci anni il rapper ha collezionato 79 certificazioni Platino, 39 Oro e oltre 3 miliardi di stream globali, diventando uno dei nomi di riferimento della scena rap italiana.

La possibile scaletta del concerto di Tedua a San Siro

Al momento non è stata diffusa una scaletta ufficiale. Quella che segue è una possibile setlist basata sulle informazioni circolate nelle ultime ore e sui brani che potrebbero trovare spazio nello show milanese.

Rap Leggenda

Buste della spesa

Faxxx feat. Latrelle

Lingerie

Uno+Gangsta feat. Nerissima Serpe

Wasabi 2.0

Mai

Beatrice

Sangue misto

Felpa Nera feat. Anna

Lo sai

Vertigini

Too Late

Hoola Hop feat. Ernia

Volare

Paradiso artificiale

Freestyle

Giovane e bello feat. Sayf

Gli Anni

Gravità feat. Latrelle

Blue

Red Light

Veliero di carta

Parole vuote (La solitudine)

Chuniri

Lettera a Tedua

Gli ospiti del concerto

Tedua non ha annunciato ospiti ufficiali per la serata. L’attesa resta però alta considerando le numerose collaborazioni presenti nel suo repertorio e nel mixtape Ryan Ted.

Tra gli artisti che hanno collaborato con lui negli ultimi anni figurano nomi come Anna, Ernia, Sfera Ebbasta, Annalisa, Baby Gang, Capo Plaza, Kid Yugi, Sayf, Nerissima Serpe e Latrelle.

Come arrivare a San Siro

Per raggiungere lo stadio il mezzo consigliato è la metropolitana M5 Lilla con fermata San Siro Stadio, situata a pochi minuti dagli ingressi.

Il Comune di Milano ha predisposto limitazioni alla circolazione nell’area circostante lo stadio a partire dalle ore 12.00 del giorno del concerto. Per questo motivo è consigliato utilizzare i mezzi pubblici o raggiungere la zona con largo anticipo.

Cosa non si può portare al concerto

Non è consentito introdurre bottiglie di vetro, lattine, valigie, trolley, zaini di grandi dimensioni, aste per selfie, droni, monopattini, skateboard, caschi, power bank, puntatori laser, bombolette spray e altri oggetti ritenuti pericolosi dall’organizzazione.

Prima di raggiungere lo stadio è consigliabile consultare le comunicazioni ufficiali degli organizzatori per verificare eventuali aggiornamenti sulle norme di accesso.

Da San Siro al RyanTedua Tour 2027

Dopo il concerto di Milano, Tedua tornerà dal vivo a gennaio 2027 con il RyanTedua Tour, una tournée nei principali palasport italiani che toccherà Jesolo, Bologna, Torino, Roma e Milano.

Il calendario completo del tour è disponibile nel nostro approfondimento dedicato ai concerti del 2027.

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