Tedua ha annunciato il RyanTedua Tour 2027, una serie di concerti nei principali palasport italiani in programma a gennaio del prossimo anno. L’annuncio arriva mentre cresce l’attesa per San Siro Tedua, il concerto evento previsto il 24 giugno 2026 allo Stadio G. Meazza di Milano, e poche settimane dopo l’uscita del mixtape Ryan Ted.

Il tour partirà da Jesolo per poi toccare Bologna, Torino, Roma e Milano. I biglietti saranno disponibili in vendita generale dalle ore 11.00 dell’8 giugno.

Tedua concerti 2027: le date del RyanTedua Tour

Data Location Città 21 gennaio 2027 Palazzo del Turismo Jesolo 23 gennaio 2027 Unipol Arena Casalecchio di Reno (BO) 26 gennaio 2027 Inalpi Arena Torino 28 gennaio 2027 Palazzo dello Sport Roma 31 gennaio 2027 Unipol Forum Assago (MI)

Il nuovo tour di Tedua

L’annuncio del RyanTedua Tour arriva in una fase particolarmente intensa della carriera dell’artista ligure. A dieci anni da Aspettando Orange County, Tedua è tornato alle atmosfere delle sue origini con il mixtape Ryan Ted, un progetto che recupera sonorità e scrittura vicine ai suoi primi lavori.

Il tour nei palasport rappresenta il passo successivo dopo il concerto di San Siro del 24 giugno 2026, uno degli appuntamenti più importanti della sua carriera live.

Il percorso di Tedua

Negli ultimi anni Tedua si è consolidato come uno dei nomi più rilevanti della scena rap italiana. In carriera ha ottenuto 79 certificazioni Platino, 39 Oro e oltre 3 miliardi di stream globali.

Il suo ultimo album, La Divina Commedia, è stato certificato sette volte Platino, mentre l’ultimo tour nei palasport ha superato i 100.000 biglietti venduti.

La scaletta del RyanTedua Tour 2027

La scaletta del RyanTedua Tour 2027 non è ancora disponibile. È però probabile che il repertorio includa brani tratti dal nuovo mixtape Ryan Ted, insieme ai successi che hanno segnato il percorso dell’artista negli ultimi dieci anni.

Questo articolo verrà aggiornato quando saranno disponibili le prime informazioni sulla setlist dei concerti.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il RyanTedua Tour 2027 saranno disponibili in vendita generale dalle ore 11.00 dell’8 giugno sui circuiti autorizzati.

Le prevendite dedicate agli iscritti al fan club e ai possessori di Mastercard partiranno nei giorni precedenti.

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