8 Novembre 2025
Top & Flop, la classifica Spotify YouTube settimana 45. Tedua inarrestabile, Charlie Charles feat. Blanco precipitano.

Tedua inarrestabile, Charlie Charles e Blanco in caduta: la nuova settimana tra stabili, sorpassi e ritorni.

Classifica Spotify YouTube settimana 45: Tedua inarrestabile, Charlie Charles e Blanco precipitano
Settimana 45 della classifica Spotify YouTube: calma apparente in vetta, movimento reale nelle retrovie. I piani alti restano compatti, ma la base della classifica si rimescola con due ingressi pesanti — Tedua e Capo Plaza — che riportano l’urban italiano al centro del flusso. Un equilibrio che dura poco: dietro la superficie, il mercato sta già cambiando direzione.

Nel frattempo, le uscite di Achille Lauro e Charlie Charles chiudono simbolicamente la stagione autunnale, lasciando spazio ai nuovi protagonisti di novembre. È il momento di chi sa unire numeri e riconoscibilità: il pubblico premia autenticità, ritmo e visione d’autore. E i flussi, come sempre, non mentono.

