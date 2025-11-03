3 Novembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
3 Novembre 2025

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 7 novembre 2025

Dal ritorno di grandi nomi del pop italiano alle novità indie, ecco l’elenco completo dei brani al Radio Date della settimana 45 del 2025.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 7 novembre 2025 – tutti i singoli italiani in uscita
Settimana 45 del 2025: il Radio Date di venerdì 7 novembre punta su ritorni d’autore e nuove scritture tra pop e cantautorato contemporaneo. In evidenza la corsa di Francamente con Telephone Tango (in anteprima martedì 4), il rientro di Alex Wyse con Notte stupida, le novità di Pollio con Equatore e di JB (Joe Balluzzo) con COME SEI, mentre l’indie-pop si affaccia con Scianni in Montagne e la scena d’autore si allarga con Acqua Distillata canta Ribaltavapori in Il mercato degli abbagli: una settimana trasversale, tra collaborazioni e nuovi nomi da tenere d’occhio.

