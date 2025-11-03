New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 7 novembre 2025

Settimana 45 del 2025: il Radio Date di venerdì 7 novembre punta su ritorni d’autore e nuove scritture tra pop e cantautorato contemporaneo. In evidenza la corsa di Francamente con Telephone Tango (in anteprima martedì 4), il rientro di Alex Wyse con Notte stupida, le novità di Pollio con Equatore e di JB (Joe Balluzzo) con COME SEI, mentre l’indie-pop si affaccia con Scianni in Montagne e la scena d’autore si allarga con Acqua Distillata canta Ribaltavapori in Il mercato degli abbagli: una settimana trasversale, tra collaborazioni e nuovi nomi da tenere d’occhio.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?

Leggi le Leggi le Pagelle nuovi singoli 24 ottobre 2025 firmate da Alvise Salerno.

Naviga tra le uscite della settimana: