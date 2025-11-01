Top & Flop, la classifica Spotify YouTube settimana 44. Paky spinge, Tiziano Ferro finge

Settimana 44 della classifica Spotify YouTube: stabilità in cima, micro–movimenti sotto la superficie. La fotografia “stock” racconta un equilibrio quasi totale, ma il quadro cambia ai margini: una nuova entrata in Top 20 e un’uscita eccellente segnalano che il mercato si sta riallineando in vista del prossimo cambio di stagione.

Per leggere davvero il presente affianchiamo alla storica, la classifica flow (terza settimana di rilevazione): un modello dinamico che combina Spotify (75%) e YouTube (25%) sui dati settimanali pubblicati il venerdì. Nella “flow” due nuove entrate accendono la zona centrale — HD di Paky e Attacchi di Panico di Charlie Charles feat. Blanco — mentre il vertice resta granitico: la differenza, ormai, la fanno i flussi.

I dati manuali per stilare la classifica sono stati raccolti tra le 22 e le 23 del 30 ottobre 2025.