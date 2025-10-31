31 Ottobre 2025
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
Condividi su:
31 Ottobre 2025

Pagelle nuovi singoli 31 ottobre 2025: Tedua già a San Siro, Aiello e Levante in comfort zone, Fedez enigma e Ornella Vanoni incanta

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Pagelle nuovi singoli 31 ottobre 2025
Condividi su:

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 31 ottobre 2025, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

E’ la settimana di Fedez con l’ennesimo brano introspettivo, Aiello e Levante per la prima volta insieme con una canzone delle loro, Giordana Angi che torna per cambiare il suo futuro, Gigi D’Alessio sperimenta con Jovanotti e Khaled e Gianni Bismark che lo fa con Giuliano Sangiorgi.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Nota Copyright All Music Italia
Questo articolo è un contenuto originale di All Music Italia ed è protetto dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore. È vietata la riproduzione integrale o parziale senza citazione della fonte e link attivo all’articolo originale.

Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana. Cliccate in basso continua per le pagelle dei nuovi singoli del 24 ottobre 2025.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

album italiani in uscita 2025 1

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 31 ottobre: singoli più attesi settimana 44/2025 2

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 31 ottobre 2025
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Irama e Olly dominano la Classifica FIMI della settimana 43 4

Classifiche FIMI 43: Irama debutta in vetta, Olly si conferma il re dei singoli
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 5

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
Carlo Conti durante le audizioni di Sanremo Giovani 2025, dove sono stati scelti i 24 finalisti che si contenderanno due posti al Festival di Sanremo 2026 6

Sanremo Giovani 2025, Carlo Conti e la Commissione scelgono i 24 finalisti: da Nicolò Filippucci a Lea Gavino
Aiello e Levante nel singolo “Sentimentale”, in uscita il 31 ottobre 2025 per Epic Records/Sony Music Italy 7

Aiello e Levante, insieme in “Sentimentale”: l’amore al capolinea diventa una canzone senza rancore
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 2 novembre con ospiti Dardust e Giordana Angi 8

Amici 2025: le anticipazioni del 2 novembre con ospiti Dardust e Giordana Angi
Pico Cibelli con Eleonora Rubini e Marco Masoli annunciano la nascita di Warner Records Italy e Atlantic Records Italy 9

Rivoluzione Warner Music Italy: nascono Warner Records Italy e Atlantic Records Italy, cambio alla guida per ADA e arriva WEA Music Italy
Tiziano Ferro durante l’intervista a Radio2 10

Tiziano Ferro a Radio2: "Lucio Dalla mi confidò che avrebbe voluto firmare Sere Nere". E su Sanremo...

Cerca su A.M.I.