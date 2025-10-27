New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 31 ottobre 2025

Settimana 44 del 2025: il Radio Date di venerdì 31 ottobre porta con sé un mix di ritorni d’autore e collaborazioni dal sapore urbano. Tra i protagonisti più attesi spiccano Caleydo, Bassi Maestro e Willie Peyote con La grande città, il nuovo singolo di Irene Grandi Oro e rosa e Tony Maiello con Sopravvivere. Una settimana che intreccia esperienze e generazioni, dal cantautorato pop alle vibrazioni urban più consapevoli.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?

Leggi le Leggi le Pagelle nuovi singoli 24 ottobre 2025 firmate da Alvise Salerno.

Naviga tra le uscite della settimana: