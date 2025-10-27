27 Ottobre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
27 Ottobre 2025

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 31 ottobre 2025

Dal ritorno di grandi nomi del pop italiano alle novità indie, ecco l’elenco completo dei brani al Radio Date della settimana 44 del 2025.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 31 ottobre: singoli più attesi settimana 44/2025
Settimana 44 del 2025: il Radio Date di venerdì 31 ottobre porta con sé un mix di ritorni d’autore e collaborazioni dal sapore urbano. Tra i protagonisti più attesi spiccano Caleydo, Bassi Maestro e Willie Peyote con La grande città, il nuovo singolo di Irene Grandi Oro e rosa e Tony Maiello con Sopravvivere. Una settimana che intreccia esperienze e generazioni, dal cantautorato pop alle vibrazioni urban più consapevoli.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
Leggi le Pagelle nuovi singoli 24 ottobre 2025 firmate da Alvise Salerno.

Naviga tra le uscite della settimana:

Continua

All Music Italia

