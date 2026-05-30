ASTRO annuncia WAR, il suo secondo album ufficiale, in uscita venerdì 12 giugno 2026 per Atlantic Records / Warner Music. Ad anticipare il disco è il singolo Ancelotti, disponibile da oggi 29 maggio su tutte le piattaforme digitali.

Il progetto sarà pubblicato in versione digitale e in diversi formati fisici: cd, vinile nero, cd autografato, vinile nero autografato e vinile trasparente autografato. La fase di pre-order e pre-save è già aperta sui canali ufficiali del rapper.

WAR : il concept ispirato a David Lynch e Mulholland Drive

L’aspetto più interessante del nuovo lavoro di ASTRO sta nel riferimento visivo e narrativo dichiarato ad un genio del cinema. WAR prende infatti ispirazione dal cinema psicologico e dalle strutture narrative circolari di David Lynch, in particolare da Mulholland Drive.

Il rapper sceglie di portare dentro il disco il filo conduttore del sogno del successo, dell’industria che lo promette e della dissoluzione dell’identità che accompagna entrambi. Astro sottolinea il meccanismo di un sistema in cui le persone finiscono spesso per adattarsi alla versione di sé che gli altri trovano più comoda, dove la percezione conta quanto la realtà.

Ancelotti : il singolo che apre la fase WAR

Il primo brano estratto dal disco è Ancelotti, banger costruito attorno al tema dell’affermazione personale. ASTRO usa il paragone con il tecnico più vincente del calcio mondiale per condensare le sue dichiarazioni di posizione su soldati, lealtà e vittoria.

Il pezzo si presenta come un’apertura programmatica del disco: una traccia di posizionamento, in cui ogni barra è una dichiarazione di intenti più che un racconto.

Chi è ASTRO

ASTRO è un artista classe 2000, nato da genitori marocchini e cresciuto a Salsomaggiore Terme. La sua carriera parte nel 2019 con l’incontro con Sadturs, producer milanese classe 2003 che diventa una delle figure chiave del suo percorso.

Nel 2021 firma con la label di Ghali e pubblica l’EP d’esordio Vendetta. Nel corso del 2023 partecipa a release importanti del panorama urban italiano, collaborando con Artie 5ive, Tony Boy, Kid Yugi, The Night Skinny e con Gué nel brano Wifey. A dicembre dello stesso anno compare in Celine, traccia di PIZZA KEBAB Vol.1 di Ghali.

Nel 2024 esce il suo album d’esordio, ASTRO, certificato Disco d’Oro per Warner Music. Dal disco escono Paninaro con Artie 5ive e Tony Boy (Disco d’Oro e oltre 20 milioni di stream) e 1 MOMENTO con Anna, oltre alle collaborazioni con Simba La Rue e Capo Plaza.

A gennaio 2025 arriva ASTRO Deluxe, con il singolo Maybach che entra nella Top 200 dei video virali su TikTok. A novembre pubblica PASS VIP e poi RAW, raccolta di sette brani inediti. Successivamente partecipa a NO REGULAR MUSIC 2.5 con Devo cambiare i vestiti feat. Lubi e Non avere paura con Papa V. A maggio 2026 l’annuncio del nuovo album WAR.