Tedua continua ad avvicinarsi all’uscita di Ryan Ted Mixtape pubblicando a sorpresa Lettera a Tedua, nuovo brano accompagnato da un video diffuso sui suoi canali social.

La traccia, contenuta nel progetto in arrivo il 22 maggio, si muove come un dialogo interiore costruito attorno alle critiche ricevute negli anni, al rapporto con il successo e alla trasformazione vissuta dal rapper nel passaggio dalla strada al mainstream.

Tedua risponde alle critiche in Lettera a Tedua

Nel brano Tedua mette in fila molte delle accuse che gli sono state rivolte nel tempo: dal non “saper cantare” all’essersi allontanato dal rap delle origini, passando per il rapporto con moda, sfilate e successo commerciale.

Lettera a Tedua parte quasi come un attacco frontale contro sé stesso, usando frasi e commenti diventati ricorrenti attorno al suo nome:

“Tedua è un meme, Tedua non sa cantare / Tedua crede di far l’intellettuale”.

Nel corso del pezzo però il tono cambia. Il rapper trasforma quelle critiche in un racconto personale sul peso delle aspettative, sulla crescita e sul tentativo di non rinnegare le proprie origini anche dentro una dimensione sempre più esposta.

Da Orange County alle sfilate

Uno dei temi centrali del brano è il conflitto tra il Tedua degli inizi e quello di oggi.

Il riferimento a Aspettando Orange County torna esplicitamente nei versi dedicati alla nostalgia di una parte del pubblico per il suo periodo più street. Allo stesso tempo l’artista rivendica le esperienze vissute negli ultimi anni, comprese quelle legate alla moda e ai brand:

“Hotel Costes a Parigi, dove sono il benvenuto / Ho una suite con i miei amici, non puoi darmi del venduto”.

Dentro il pezzo convivono quindi autoanalisi, rabbia e bisogno di legittimazione, senza cercare la struttura del singolo immediato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ryan Ted (@tedua_wildbandana)

Il testo di Lettera a Tedua

Di seguito il testo del brano:

Tedua è un meme, Tedua non sa cantare

Tedua crede di far l’intellettuale

Tedua deve tornare ai tempi di Orange County

Quando ancora cantava col cuore tra i palazzi

Se fa le supercazzole, fa il cazzo che gli pare

E quando sta sul palco per me non è normale

E Tedua non va a tempo, non ha manco il talento

Non sa che sta facendo, piace solo perché è bello

Fanculo alle sfilate, il rap commerciale

Fanculo alle ospitate nel club provincialе

Fanculo, sembri fatto di coca Tedua

Lo giuro, ti sei vеnduto un po’ al sistema

Non penso più a reprimere, ti do le mie liriche

Un po’ come viscere nel circo delle critiche

Io ho saltato la cena, poi ho saltato la fossa

“Chi non salta è fan di Tedua” e la mia banda non si è mossa

Ricorda che io stavo senza l’acqua calda in casa

Che se non fosse per Paolo avrei preso un’altra strada

Ogni volta sento il peso che c’è dietro a una cazzata

Sono teso, quanto ho atteso per salvarmi la giornata

Qui c’è chi non appare, chi fa musica col cuore, se rappa, se trappa, se canta

Ma tanto resta uguale per tutte quelle persone che hanno un’altra domanda beffarda

Okay avanti il prossimo disco di merda, avanti il prossimo tossico d’erba

Io posso fare il grosso con la penna se alcuni pezzi pop li ascolta anche tua drema

Mentre tutti quelli hip hop sono culto per la scena

Tedua cringe, Tedua king, ho sfilato per i brand

Prima stavo per la street e sfilavo in via di Prè

Ogni volta va così, penso che non fa per me

Ma poi scopro un nuovo mondo e non mi voglio chiudere

Hotel Costes a Parigi, dove sono il benvenuto

Ho una suite con i miei amici, non puoi darmi del venduto

Compromessi per i soldi, non sai cosa si prova

Io mantengo la famiglia, tu sei ancora un mantenuto

Mario, basta con ‘sta critica classista che manco ti giustifica

Basta far la vittima, la musica in classifica

Ma cerchi consenso nel pubblico perché tu non avevi una famiglia

Ryan Ted non c’è clessidra, sto con te tutta la vita

Ricordi la maglietta “Io odio Fabri Fibra”

E se essere me stesso è stato il mio successo

Allora sono ingenuo, ribelle, diverso

Dimostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette. Dico, anche far vedere le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta ad essere ancora più figo di quello che sei.​

Tedua porterà il nuovo progetto verso il concerto evento del 24 giugno 2026 allo Stadio San Siro di Milano.

Qui il nostro approfondimento dedicato a Ryan Ted Mixtape: Tedua, Ryan Ted Mixtape e il live a San Siro.

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.