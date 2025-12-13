13 Dicembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Classifiche
Condividi su:
13 Dicembre 2025

Top & Flop, la classifica Spotify YouTube settimana 50. Geolier al comando, Achille Lauro e Damiano David salutano

Nuove entrate, Top 20, Flow e uscite: la settimana che ridisegna gli equilibri dello streaming italiano

Classifiche di Oriana Meo
Top & Flop, la classifica Spotify YouTube settimana 50: Geolier al comando nel Flow
Condividi su:

Settimana 50 della classifica Spotify YouTube: l’equilibrio si rompe proprio in vetta. Un nuovo ingresso direttamente al primo posto ridisegna immediatamente la gerarchia della classifica, segnando un cambio di passo netto che si riflette anche sul resto della Top 20. Non è una semplice rotazione: è un segnale forte che arriva dall’alto e costringe tutto il quadro a riassestarsi.

Attorno alla nuova leadership, i brani più solidi provano a difendere le proprie posizioni, mentre la pressione aumenta soprattutto nella fascia centrale, sempre più affollata e compressa. Le distanze si accorciano, i margini si riducono e ogni movimento, anche minimo, assume un peso specifico maggiore rispetto alle settimane precedenti.

In questo contesto maturano dinamiche decisive: ingressi capaci di imporsi subito, uscite che chiudono cicli lunghi e un flow che inizia a selezionare con maggiore rigidità. È una settimana che segna una svolta chiara, più nei rapporti di forza che nei numeri, e che apre una fase nuova della classifica.

🔗 Ti potrebbero interessare anche:
🎧 New Music Friday – Radio Date del 12 dicembre (i singoli che entreranno in classifica la prossima settimana)
📝 Le pagelle di Alvise con i voti ai brani in uscita questa settimana.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Finalisti di Area Sanremo 2025 selezionati dalla Commissione Rai 1

Area Sanremo 2025: scelti i 22 finalisti. Tra loro Albe, Mazzariello, Matteo Alieno, Enula e Tomasi
Pagelle nuovi singoli italiani 12 dicembre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 12 dicembre: Luk3 e Jacopo Sol da Amici, una scarica di indie e... Mia Martini
album italiani in uscita 2025 3

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 12 dicembre: singoli più attesi settimana 50/2025 4

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 12 dicembre 2025
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 14 dicembre con giudici Orietta Berti e Michele Bravi. 6

Amici 2025: le anticipazioni del 14 dicembre con giudici Orietta Berti e Michele Bravi
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 7

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Caterina Lumina approda ad Amici 25 con "Rose e Rovi" 8

Caterina Lumina entra ad Amici 25 con "Rose e Rovi". La sua storia: dalla Spagna alla collaborazione con heysimo
Cesare Cremonini omaggia Gianluca Grignani per i 30 anni di Destinazione paradiso Titolo immagine: Cremonini omaggia Grignani 9

Cesare Cremonini rende omaggio a Gianluca Grignani e a Destinazione paradiso: “Ha influenzato la mia scrittura”

Cerca su A.M.I.