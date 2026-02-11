Pyrex annuncia King of Dark e pubblica Finest con Tedua

Pyrex torna a sorpresa e lo fa senza mezze misure. A quasi tre anni dall’ultimo progetto discografico, il rapper ha annunciato King of Dark, il nuovo album in uscita giovedì 13 febbraio per Island Records / Universal Music Italia, preceduto da Finest, brano scritto, testo e musica, da lui Tedua e Mr. Monkey.
Finest è fuori da mercoledì 11 febbraio, impreziosito dal feat. di Tedua. Un brano che funziona da primo manifesto del progetto e che chiarisce subito la direzione intrapresa.
Pyrex annuncia King of Dark: un nuovo capitolo
Voce storica della Dark Polo Gang, oggi protagonista di un percorso solista sempre più personale, Pyrex costruisce con King of Dark un disco che segna un’evoluzione netta. Le atmosfere si fanno più cupe, il racconto più diretto, la scrittura più consapevole.
Non è solo una questione estetica. Il progetto affonda nelle zone d’ombra del suo immaginario, tra fragilità, potere, controllo e rivendicazione identitaria. Pyrex si muove come sovrano di un regno notturno, fatto di suoni taglienti e immagini essenziali, senza cercare scorciatoie o ammorbidimenti.
King of Dark viene presentato come un disco che sceglie una direzione precisa e la percorre fino in fondo, mostrando una crescita che è artistica prima ancora che mediatica.
Finest: il singolo con Tedua
Finest è il primo tassello di questo nuovo corso. Un brano che mette subito in chiaro il clima del disco: suoni scuri, tensione costante, un’atmosfera che richiama la dimensione più notturna del rap.
La presenza di Tedua non è decorativa. Il featuring si inserisce in modo coerente nel racconto, rafforzando il senso di appartenenza a un immaginario comune e a una scena che, negli anni, ha saputo evolversi senza perdere identità.
Pyrex – Finest testo del brano con tedua
Ti voglio sepolto che tu sia vivo o morto
che tu sia in circonvalla o scannando sul raccordo
Dark, Pyrex, strap, Finest
il cielo grigio piombo e bruciano le strade
il principe ritorna, il diavolo è alta moda
non si vedono le corna
non si vede la coda
Dark, Pyrex, strap, Finest
vita pericolosa
a metà fra bene e male
Harakiri per questi rapper sottili
li faccio dimagrire, perdere chili
sembrano Hello Kitty
i miei occhi sembrano asterischi
scrivo di morte come Agatha Christie
ho pochi fratelli, non voglio nuovi amici
tutti vestiti ricchi fra tutti vestiti hippie
puoi beccarci dentro i giapponesi pesco fili
saletta privata mentre mangiano sashimi
Io schizzerò da 0 a 100
partivo da 0
sembro 007 tra fulmini e saette
tiro su le mani in cima come fosse una rapina
auto rosso fuoco con un Audi di Shiva
Ti voglio sepolto che tu sia vivo o morto
che tu sia in circonvalla o scannando sul raccordo
Dark, Pyrex, strap, Finest
il cielo grigio piombo e bruciano le strade
il principe ritorna, il diavolo è alta moda
non si vedono le corna
non si vede la coda
Dark, Pyrex, strap, Finest
vita pericolosa
a metà fra bene e male
Correndo veloce come 300 cavalli
non ci provate a fermarmi, ho fame mi lecco i baffi
non so più che farci con questi vesti ca**o
di notte gli occhiali. giacca in pelle e poi stivali
amo i soldi facili, con i calcoli,
casa mia avrà gli angeli dipinti sopra gli angoli
voglio arrivare in alto, molto più alto delle alpi
mila fotti miglia, bro dovresti vergognarti
vengo dai fottuti discount, buoni pasto
stringo forte il cash, fra ci sono affezzionato
tutti quanti non lo dicono però lo sanno
tira super beat che fa diventare psycho
Pyrex ha sette vite come un gatto, sono troppo fresco, troppo caldo
io ed il successo abbiamo un patto
prendere il pianeta e acquistarlo
Ti voglio sepolto che tu sia vivo o morto
che tu sia in circonvalla o scannando sul raccordo
Dark, Pyrex, strap, Finest
il cielo grigio piombo e bruciano le strade
il principe ritorna, il diavolo è alta moda
non si vedono le corna
non si vede la coda
Dark, Pyrex, strap, Finest
vita pericolosa
a metà fra bene e male