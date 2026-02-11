Pyrex annuncia King of Dark e pubblica Finest con Tedua

Pyrex torna a sorpresa e lo fa senza mezze misure. A quasi tre anni dall’ultimo progetto discografico, il rapper ha annunciato King of Dark, il nuovo album in uscita giovedì 13 febbraio per Island Records / Universal Music Italia, preceduto da Finest, brano scritto, testo e musica, da lui Tedua e Mr. Monkey.

Finest è fuori da mercoledì 11 febbraio, impreziosito dal feat. di Tedua. Un brano che funziona da primo manifesto del progetto e che chiarisce subito la direzione intrapresa.

Pyrex annuncia King of Dark: un nuovo capitolo

Voce storica della Dark Polo Gang, oggi protagonista di un percorso solista sempre più personale, Pyrex costruisce con King of Dark un disco che segna un’evoluzione netta. Le atmosfere si fanno più cupe, il racconto più diretto, la scrittura più consapevole.

Non è solo una questione estetica. Il progetto affonda nelle zone d’ombra del suo immaginario, tra fragilità, potere, controllo e rivendicazione identitaria. Pyrex si muove come sovrano di un regno notturno, fatto di suoni taglienti e immagini essenziali, senza cercare scorciatoie o ammorbidimenti.

King of Dark viene presentato come un disco che sceglie una direzione precisa e la percorre fino in fondo, mostrando una crescita che è artistica prima ancora che mediatica.

Finest: il singolo con Tedua

Finest è il primo tassello di questo nuovo corso. Un brano che mette subito in chiaro il clima del disco: suoni scuri, tensione costante, un’atmosfera che richiama la dimensione più notturna del rap.

La presenza di Tedua non è decorativa. Il featuring si inserisce in modo coerente nel racconto, rafforzando il senso di appartenenza a un immaginario comune e a una scena che, negli anni, ha saputo evolversi senza perdere identità.

Pyrex – Finest testo del brano con tedua

Ti voglio sepolto che tu sia vivo o morto

che tu sia in circonvalla o scannando sul raccordo

Dark, Pyrex, strap, Finest

il cielo grigio piombo e bruciano le strade

il principe ritorna, il diavolo è alta moda

non si vedono le corna

non si vede la coda

Dark, Pyrex, strap, Finest

vita pericolosa

a metà fra bene e male

Harakiri per questi rapper sottili

li faccio dimagrire, perdere chili

sembrano Hello Kitty

i miei occhi sembrano asterischi

scrivo di morte come Agatha Christie

ho pochi fratelli, non voglio nuovi amici

tutti vestiti ricchi fra tutti vestiti hippie

puoi beccarci dentro i giapponesi pesco fili

saletta privata mentre mangiano sashimi

Io schizzerò da 0 a 100

partivo da 0

sembro 007 tra fulmini e saette

tiro su le mani in cima come fosse una rapina

auto rosso fuoco con un Audi di Shiva

Ti voglio sepolto che tu sia vivo o morto

che tu sia in circonvalla o scannando sul raccordo

Dark, Pyrex, strap, Finest

il cielo grigio piombo e bruciano le strade

il principe ritorna, il diavolo è alta moda

non si vedono le corna

non si vede la coda

Dark, Pyrex, strap, Finest

vita pericolosa

a metà fra bene e male

Correndo veloce come 300 cavalli

non ci provate a fermarmi, ho fame mi lecco i baffi

non so più che farci con questi vesti ca**o

di notte gli occhiali. giacca in pelle e poi stivali

amo i soldi facili, con i calcoli,

casa mia avrà gli angeli dipinti sopra gli angoli

voglio arrivare in alto, molto più alto delle alpi

mila fotti miglia, bro dovresti vergognarti

vengo dai fottuti discount, buoni pasto

stringo forte il cash, fra ci sono affezzionato

tutti quanti non lo dicono però lo sanno

tira super beat che fa diventare psycho

Pyrex ha sette vite come un gatto, sono troppo fresco, troppo caldo

io ed il successo abbiamo un patto

prendere il pianeta e acquistarlo

Ti voglio sepolto che tu sia vivo o morto

che tu sia in circonvalla o scannando sul raccordo

Dark, Pyrex, strap, Finest

il cielo grigio piombo e bruciano le strade

il principe ritorna, il diavolo è alta moda

non si vedono le corna

non si vede la coda

Dark, Pyrex, strap, Finest

vita pericolosa

a metà fra bene e male