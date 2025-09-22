22 Settembre 2025
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
Certificazioni FIMI
22 Settembre 2025

Certificazioni FIMI 38: Rkomi, Gemitaiz e Tananai tra gli artisti certificati

Continua il successo, anche in Italia, di Bad Bunny

Certificazioni FIMI settimana 38/2025 con Rkomi, Gemitaiz, Tananai e artisti internazionali
Certificazioni FIMI settimana 38, martedì 16 settembre 2025.

Settimana “scarica” la 38esima del 2025 con un totale di cinque album certificati e tre singoli. Andiamo subito a scoprire chi.

Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

  • ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
  • SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 38 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Due brani internazionali certificati questa settimana in Italia. Si tratta di NUEVAYoL di Bad Bunny, che raggiunge il disco di platino, e di Timeless di The Weeknd & Playboi Carti, certificata con il disco d’oro.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Due dischi d’oro questa settimana. Il primo per il recente (2023) Gloria di Sam Smith. Il secondo per un album del 1984, Forever young degli Alphaville.

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI della settimana 38 del 2025 a singoli e album italiani.

