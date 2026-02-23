Certificazioni FIMI settimana 8 (2026): Bad Bunny e Olly triplo platino. Ultimo e Laura Pausini conquistano l’oro

Certificazioni FIMI settimana 08/2026: il mercato premia tanto i nuovi successi quanto il catalogo che resiste.
Bad Bunny conquista il triplo platino con DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS, mentre Olly, Angelina Mango e JULI raggiungono lo stesso traguardo con Per due come noi. Tra gli album italiani, Irama e Rkomi ottengono il platino per NO STRESS, progetto uscito nel 2023 che continua a macinare numeri.
Arrivano anche tre ori significativi: Ultimo con il live ULTIMO LIVE STADI 2025, Naska con LA MIA STANZA e Laura Pausini con RESTA IN ASCOLTO, album del 2004, già multiplatino in era pre-FIMI, che torna a certificarsi dopo oltre vent’anni.
Sul fronte internazionale, Twenty One Pilots salgono a doppio platino con BLURRYFACE e Sia conquista il platino con 1000 FORMS OF FEAR.
Soglie di certificazione FIMI (in vigore nel 2026)
- Singoli Oro: 50.000 unità
- Singoli Platino: 100.000 unità
- Album Oro: 25.000 unità
- Album Platino: 50.000 unità
Certificazioni FIMI Internazionali – singoli
- Teddy Swims – The Door (Oro)
- Billie Eilish – Wildflower (Oro)
- FloyyMenor & Lewis Somes – Apaga el cel (Oro)
Certificazioni FIMI Internazionali – album
- Bad Bunny – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (3 Platino)
- Twenty One Pilots – BLURRYFACE (2 Platino)
- Sia – 1000 FORMS OF FEAR (Platino)
- Future & Metro Boomin – WE DON’T TRUST YOU (Oro)
Certificazioni FIMI Internazionali – compilation
- Artisti Vari – KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) (Platino)
A seguire le certificazioni album e singoli italiani.