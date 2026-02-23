23 Febbraio 2026
di
Certificazioni FIMI
Certificazioni FIMI settimana 8 (2026): Bad Bunny e Olly triplo platino. Ultimo e Laura Pausini conquistano l’oro

Irama e Rkomi platino per "NO STRESS". Naska e Twenty One Pilots certificati.

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Certificazioni FIMI settimana 8 2026 Bad Bunny Olly Angelina Mango
Certificazioni FIMI settimana 08/2026: il mercato premia tanto i nuovi successi quanto il catalogo che resiste.

Bad Bunny conquista il triplo platino con DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS, mentre Olly, Angelina Mango e JULI raggiungono lo stesso traguardo con Per due come noi. Tra gli album italiani, Irama e Rkomi ottengono il platino per NO STRESS, progetto uscito nel 2023 che continua a macinare numeri.

Arrivano anche tre ori significativi: Ultimo con il live ULTIMO LIVE STADI 2025, Naska con LA MIA STANZA e Laura Pausini con RESTA IN ASCOLTO, album del 2004, già multiplatino in era pre-FIMI, che torna a certificarsi dopo oltre vent’anni.

Sul fronte internazionale, Twenty One Pilots salgono a doppio platino con BLURRYFACE e Sia conquista il platino con 1000 FORMS OF FEAR.

Soglie di certificazione FIMI (in vigore nel 2026)

  • Singoli Oro: 50.000 unità
  • Singoli Platino: 100.000 unità
  • Album Oro: 25.000 unità
  • Album Platino: 50.000 unità

Certificazioni FIMI Internazionali – singoli

  • Teddy Swims – The Door (Oro)
  • Billie Eilish – Wildflower (Oro)
  • FloyyMenor & Lewis Somes – Apaga el cel (Oro)

Certificazioni FIMI Internazionali – album

  • Bad Bunny – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS (3 Platino)
  • Twenty One Pilots – BLURRYFACE (2 Platino)
  • Sia – 1000 FORMS OF FEAR (Platino)
  • Future & Metro Boomin – WE DON’T TRUST YOU (Oro)

Certificazioni FIMI Internazionali – compilation

  • Artisti Vari – KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.) (Platino)

A seguire le certificazioni album e singoli italiani.

