Radio Italia Live – Il Concerto torna a Palermo: data e prime informazioni sull’edizione 2026

Radio Italia Live – Il Concerto torna nel 2026 a Palermo. L’appuntamento con uno degli eventi gratuiti più attesi dell’estate è fissato per domenica 28 giugno 2026 nella cornice del Foro Italico, location che negli ultimi anni ha ospitato decine di migliaia di spettatori per la grande festa della musica italiana.

L’evento è organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Palermo. L’annuncio è arrivato in diretta ai microfoni dell’emittente con un collegamento tra l’editore e presidente Mario Volanti e il sindaco della città Roberto Lagalla.

Radio Italia Live – Il Concerto 2026 torna a Palermo

Anche nel 2026 il concerto porterà sul palco alcuni dei protagonisti della musica italiana, accompagnati dall’orchestra dal vivo. L’evento, ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate musicale, richiama ogni anno migliaia di persone sul lungomare del Foro Italico.

“Anche quest’anno torniamo a Palermo felici di poter incontrare il pubblico in una cornice unica. È sempre un enorme piacere poter offrire a questa meravigliosa città uno spettacolo che è per noi un grande impegno, ma anche una grande soddisfazione. Stiamo già lavorando al cast che presenteremo in una prossima conferenza stampa circa un mese prima dell’evento”, ha spiegato Mario Volanti.

Il concerto rappresenta per la città anche un momento di forte richiamo turistico e culturale, capace di trasformare il lungomare di Palermo in una grande arena a cielo aperto dedicata alla musica italiana.

Cantanti Radio Italia Live Palermo 2026

Il cast ufficiale di Radio Italia Live – Il Concerto 2026 non è ancora stato annunciato. Come avviene ogni anno, i nomi degli artisti che saliranno sul palco del Foro Italico saranno svelati durante una conferenza stampa prevista nelle settimane precedenti all’evento.

La lineup riunirà alcuni dei protagonisti della musica italiana del momento. Non appena saranno comunicati gli artisti presenti all’edizione 2026, questa pagina verrà aggiornata con l’elenco completo dei cantanti.

Scaletta Radio Italia Live Palermo 2026

La scaletta del concerto verrà definita solo a ridosso dell’evento. L’ordine delle esibizioni e i brani portati sul palco saranno aggiornati in questa pagina non appena disponibili.

Radio Italia Live Palermo 2026: data e location

28 giugno 2026 – Palermo – Foro Italico

Negli ultimi anni Radio Italia Live – Il Concerto ha registrato una partecipazione sempre crescente, confermandosi come uno degli eventi musicali gratuiti più seguiti dell’estate italiana.