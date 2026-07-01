Shablo porterà dal vivo il progetto Shablo Street Jazz Tour, il suo primo tour da headliner. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, partirà il 17 luglio 2026 da Marina di Capo d’Orlando e attraverserà cinque appuntamenti estivi fino all’8 settembre, proponendo uno spettacolo che unisce jazz, rap, soul, R&B e funk.

Il tour arriva dopo il concerto dello scorso novembre al Teatro Arcimboldi di Milano e vede sul palco una band dal vivo, la console di Shablo e la presenza fissa di Tormento, Joshua e Mimì. Un live costruito attorno a un repertorio che fonde linguaggi musicali diversi, prendendo come riferimento il sound americano degli anni Novanta e Duemila reinterpretato con l’identità del producer italo-argentino.

Shablo concerti 2026: tutte le date dello Street Jazz Tour

Data Location Città 17 luglio 2026 Eolie Music Fest – The Floating Fest Marina di Capo d’Orlando (ME) 31 luglio 2026 Carrara Estate Marina di Carrara (MS) 1 agosto 2026 Urbino Plays Jazz Urbino 17 agosto 2026 Jova Summer Party Barletta (BA) 8 settembre 2026 Piazza Duomo – Amalfi Jazz Amalfi (SA)

Come sarà il live di Shablo

Lo Shablo Street Jazz Tour è costruito attorno a un’idea precisa: far convivere sullo stesso palco jazz, hip hop, soul, R&B e funk senza separare i generi. La componente musicale sarà affidata a una band dal vivo insieme alla console del producer, con Tormento, Joshua e Mimì presenti in tutte le date.

Il progetto riprende le sonorità che caratterizzano il percorso più recente di Shablo, mettendo al centro influenze black e arrangiamenti che guardano alla tradizione americana degli anni ’90 e 2000.

Il percorso artistico di Shablo

All’anagrafe Pablo Miguel Lombroni Capalbo, Shablo è musicista, produttore, dj, manager e talent scout. Dopo gli inizi nella scena hip hop italiana degli anni Novanta si è trasferito ad Amsterdam nel 2005, dove ha aperto uno studio di registrazione collaborando con diversi artisti internazionali.

Rientrato in Italia nel 2011, ha pubblicato insieme a Don Joe l’album Thori & Rocce, considerato uno dei dischi di riferimento dell’hip hop italiano. Nel 2025 ha partecipato al Festival di Sanremo con La mia parola e ha poi pubblicato l’album Manifesto, lavoro che riflette le sue influenze tra jazz, soul e black music contemporanea.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date dello Shablo Street Jazz Tour sono disponibili sui circuiti di vendita autorizzati. Maggiori informazioni sono consultabili sul sito di Vivo Concerti.

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