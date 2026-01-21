Petit e Mimì passano dalla sfida al duetto: nasce “Perdonami”

Petit e Mimì si erano affrontati sul palco di Sanremo Giovani 2025, ora si ritrovano dalla stessa parte della canzone. Perdonami è il loro incontro “fuori gara”: una ballad che mette a fuoco fragilità, silenzi e quello che resta quando una storia si è già chiusa ma continua a fare rumore.

Il brano esce venerdì 23 gennaio per 21co Label / Atlantic Records / Warner Music Italy.

Il gancio narrativo, da sfida a collaborazione, potrebbe sembrare un dettaglio di contorno, ma qui è il punto: due voci giovani che non provano a “fare scena”, piuttosto a stare dentro un sentimento che non si risolve con una frase buona.

petit & Mimì – Perdonami : due voci, una ferita sola

Il brano si muove su coordinate molto nette: ricordi sbiaditi, incomprensioni rimaste appese, il bisogno di perdono che arriva sempre tardi e comunque arriva. Petit e Mimì si alternano come se stessero parlando nello stesso momento, e l’effetto è quello di un dialogo emotivo più che di un “feat” costruito a tavolino.

Se sul palco dell’Ariston erano finiti uno contro l’altra (almeno per la logica del format), qui la scrittura li mette fianco a fianco: non per addolcire, ma per rendere il colpo più diretto.

Petit racconta com’è nata la collaborazione con Mimì

“Con Mimi mi sono trovato subito. Abbiamo legato a Sanremo Giovani. Lì ho capito immediatamente la sua grande potenza artistica. Ho una stima profonda a livello personale, e da lì è nata anche quella artistica. È stato un percorso spontaneo, sono felicissimo del risultato e di aver condiviso questa esperienza con lei.“

Perdonami arriva dopo il passaggio a Sanremo Giovani 2025 con Un bel casino e dopo una sequenza di brani che hanno messo a fuoco il suo modo di stare sulle emozioni senza troppi filtri: Vitamì, Vivere da morire e Mezzanotte.

Per Petit è il primo duetto post Sanremo Giovani 2025, e arriva dentro una fase in cui sta continuando a spingere sulle ballad.