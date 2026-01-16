16 Gennaio 2026
Dieci anni dopo “Slogan”, Moreno torna con il disco della rinascita: “RE/START”

L'album è anche un omaggio all'amicizia e alle relazioni che resistono al tempo, alla distanza e ai temporali della vita

Moreno nuovo album Re/Start
Dieci anni dopo la pubblicazione di Slogan, Moreno torna con RE/START (Newphonix / Universal Music Italia), il nuovo album disponibile in tutti i digital store a partire da oggi, venerdì 16 gennaio 2026.

Il disco nasce dopo un lungo periodo di ricerca e sperimentazione, durante il quale l’artista ha viaggiato e lavorato in Brasile, Polonia, Argentina, Serbia e Giappone, ma anche a Genova, Milano, Torino e Napoli.

RE/START, però, non racconta solo un percorso geografico. Il progetto racconta infatti un viaggio interiore che ripercorre gli ultimi dieci anni di vita di Moreno, fatti di alti e bassi, successi e silenzi, momenti di luce ed altri di ombra. Ed è proprio a questo proposito che l’album rappresenta una rinascita, sia personale che creativa.

MORENO RACCONTA “RE/START”

Qui, di seguito, riportiamo le parole con le quali Moreno ha presentato e raccontato questo suo nuovo progetto discografico:

RE/START non è solo un titolo, è un viaggio. Racconta i giorni grigi, le storie finte, le amicizie, i sogni persi e la mente sovraccarica, che ogni notte chiede al cielo quando cambierà il gioco.

È la consapevolezza che la vita ti mette davanti cadute e ostacoli, ma il vero potere è saper premere re-start: fare il backup di ciò che conta, lasciare andare ciò che ti rallenta e tornare più forte, lucido e pronto a riprendere il comando.

È una guerra interiore reale, una lotta tra il caos esterno e la resilienza interna, tra illusioni e verità, tra ciò che perdi e ciò che scegli di salvare. RE/START è il racconto di una rinascita, di un ritorno al controllo, di un manifesto personale che unisce hip hop, pop e sonorità urban per trasformare il dolore e le sfide in energia e determinazione“.

Moreno cover nuovo album Re/Start

MORENO, “RE/START”: LA TRACKLIST

RE/START è un lavoro corale, arricchito dalla partecipazione di artisti italiani e internazionali, ma – soprattutto – di amici che hanno condiviso questo percorso.

In tal senso, il disco non è altro che un omaggio all’amicizia e alle relazioni che resistono al tempo, alla distanza e ai temporali della vita.

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist e i featuring di RE/START:

  1. Pre/Giudicato (prod. Max Kleinz, scratch Dj Double S, outro Andrea La Greca)
  2. Cosa succede feat. Danti (prod. Max Keinz e Maestro)
  3. Karma (prod. Max Kleinz e Lorenzo Tanzi)
  4. Crazy feat. Janusz Walczuk (prod Max Kleinz e Ldo)
  5. RE/START (prod. Max Kleinz)
  6. Mistura feat. MC GUIME (prod. Minerin e Max Kleinz)
  7. Colpa del destino feat. Tish (prod. Max Kleinz e Marco Zangirolami)
  8. BOOM BOOM CLAP CLAP feat. Enzo Bala (prod. Max Kleinz e Victor Reis)
  9. Sex love hate out feat. Tormento (prod. Max kleinz e Mazay)
  10. Italia-Brasil feat. Pelé Milflows (prod. Max Kleinz e a Victor Reis)
  11. Ah però soda feat. Clementino e Ada Reina (prod. Jason Rooney e Max Kleinz)
  12. Skit feat. Favij
  13. Videogame (prod. Jason Rooney e Max Kleinz)
  14. Blacklist (prod. Max Kleinz)

